La consellera de PS+Independents a Andorra la Vella Dolors Carmona ha destacat que no veurien de mal ull una llei específica que regulés “les consideracions que ha de tenir una capital”. D’aquesta manera, s’ha posicionat sobre la demanda feta per la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, perquè el Govern redacti una llei que serveixi per reconèixer la capitalitat tenint en compte la recomanació del Consell d’Europa sobre aquest aspecte.

Carmona ha posat en relleu que des del PS defensen “poder regular al màxim l’organització i el funcionament dels comuns” i que, si dins d'aquesta regulació “hi té lloc la capitalitat, tant de bo”, tot i que ha afegit que no veurien malament una llei específica sobre aquest reconeixement.

La consellera ha recordat que quan es van negociar les transferències ja es va posar en relleu, tant des del PS com des del comú d’Andorra la Vella, “el tracte de desconsideració envers” la capital, ja que ha recordat que es lamentava que Andorra la Vella no “rebés el que li pertocava”, en no donar a la població el pes que creuen que ha de tenir. Així, ha reivindicat que el fet de ser capital i gestionar un serveis “per a tot el país” suposen unes despeses suplementàries que s’haurien de compensar.