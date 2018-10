El Grup Crèdit Andorrà ha tancat el 2017 amb un increment del 2,4% del volum de negoci respecte de l’any anterior, arribant als 16.266 milions d'euros, i amb uns beneficis nets de 50,1 milions d'euros, enfront als 65 milions de l'exercici anterior. L'entitat ha informat que es tracta d'unes xifres que van en la línia dels objectius previstos, en un any marcat pel pla de transformació del banc, per avançar-se al canvi de model bancari i adequar-se al nou marc regulador a Andorra i a escala internacional. De fet, durant el 2017, el banc s'ha preparat per assumir la fase final de transformació del negoci que requereix el nou context internacional i assumir els requeriments en termes de capitalització establerts per Basilea III.

Del total de volum de negoci, 13.658 milions d'euros corresponen a recursos de clients i 2.608 milions a inversió creditícia. El banc també destaca que el volum de beneficis fa que Crèdit Andorrà mantingui el seu lideratge a Andorra, ja que representa un 38,2% del total de guanys de la plaça financera.

Durant el 2017, el banc ha assolit un marge ordinari de 198,9 milions d’euros que, en un entorn de tipus d’interès històricament baixos, elevats costos fixos derivats de la nova regulació financera de cooperació i transparència, l’efecte de l’intercanvi automàtic d’informació fiscal i la digitalització, posa de manifest la capacitat del model de negoci del grup de “generar resultats de la seva activitat ordinària de manera recurrent”.

Els fons propis del grup al tancament de l’exercici 2017 s’han situat en 421 milions d’euros, després d’incorporar l’entrada en vigor a Andorra, l’1 de gener de 2017, de les Normes internacionals d’informació financera (NIIF) aprovades per la UE.

L'entitat manté una elevada ràtio de solvència que se situa en el 16,15% (per sobre del mínim legal exigit, del 10%), i una ràtio de liquiditat del 61,02% (el mínim legal és del 40%).

Activitat del grup

El grup bancari ha tancat el 2017 consolidant el negoci tant a Andorra com a la resta de places d'Europa i Amèrica, on és present amb una oferta des serveis especialitzats en Wealth Management. Destaca l'expansió de serveis al hub financer creat a Luxemburg amb Banque de Patrimoines Privés i la gestora Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg, amb llobjectiu d'orientar-se a clients institucionals i a crear i gestionar vehicles d'inversió. La firma Banco Alcalá ha incrementat la seva presència al territori espanyol amb l’obertura d’una oficina a València, i a Miami, Beta Capital Wealth Management ha esdevingut el hub en dòlars i la base de la presència del grup a Amèrica, amb serveis de banca privada i gestió d'actius per a pràcticament tota la regió.

El grup assegurador ha tancat l’exercici aportant un resultat de 9,7 milions d’euros al grup, i a Andorra, Crèdit Assegurances ha mantingut la posició de referència en el mercat de vida. D’altra banda, la tasca duta a terme per CA Vincles Actuarial Consulting ha permès abordar amb garanties el nou marc que impulsa la Llei d’ordenació i supervisió d’assegurances i reassegurances.

Al tancament de l’exercici, formen part del grup 840 professionals, dels quals 475 treballen a Andorra (56,5%).

D'altra banda, l'entitat bancària ha donat un impuls a la digitalització de productes i serveis per respondre a les noves necessitats del mercat i als requeriments normatius del sector, amb nous serveis com Merkaat, el primer assessor en inversions digital del país, el nou portal de mercats Crèdit Broker, l'aplicació Crèdit Wallet o el nou mòdul d'assessorament financer a la plataforma Salesforce.

Responsabilitat social

A través de la Fundació Crèdit Andorrà, el grup bancari ha destinat una inversió global de 2,8 milions d'euros a iniciatives adreçades a la societat, a promoure el progrés econòmic i social, el coneixement, el benestar, la cultura i el medi ambient. A més, el banc ha orientat les seves iniciatives en matèria de sostenibilitat a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Per últim, l’entitat també destaca que durant el 2017 ha rebut els premis Banc de l’Any d’Andorra (‘The Banker’) i Millor Banca Privada d’Andorra (‘The Banker’ i PWM), i el reconeixement a la ‘Innovació bancària’ per Merkaat (Efma). A més, recorda que Fitch Ratings manté el ràting a llarg termini en BBB amb perspectiva estable i el ràting a curt termini en F3, i que l'agència d'avaluació va posar de manifest la capacitat del banc de generar beneficis de manera recurrent tot i la complexitat de l'entorn i l'impacte de la nova regulació.