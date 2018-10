L’executiva de Demòcrates per Andorra (DA) ha aprovat aquest dimecres el calendari inicial per a la ronda de visites als diferents comitès parroquials que arrencarà aquest mes d’abril amb l’objectiu de recollir les aportacions del territori per tal de plantejar les línies estratègiques del programa electoral. Obriran el programa de trobades els comitès parroquials d’Escaldes-Engordany i de Sant Julià de Lòria, amb trobades previstes els dies 9 i 16 d’abril, respectivament.

L’objectiu, segons han detallat en un comunicat, és poder completar un primer contacte amb els militants i simpatitzants de totes les parròquies durant aquesta primavera, per tal d’assentar els eixos inicials de les aportacions rebudes a la tasca de definició del programa que desenvoluparà, en paral·lel, la comissió electoral del partit, en la qual ja s’està treballant.

Malgrat que ja s'han iniciat aquestes rondes de contacte, encara es manté el misteri al voltant de qui serà el candidat a cap de Govern per la formació taronja. Un dels noms que està sobre la taula és el del ministre de Finances, Jordi Cinca. Precisament, en relació a l’actualitat política, DA ha fet una valoració positiva de la sentència feta pública pel jutjat de primera instància número 20 de Barcelona en relació al procés judicial obert per Cinca contra Jordi Samarra, a qui la primera instància condemna per un delicte d’intromissió il·legítima en l’honor de Cinca.

Demòcrates recorda que “ja hi ha fins a cinc autes desestimant totes les querelles que ha interposat Samarra”, i l'actual sentència deixa clar, segons DA, que tot ha estat un “cúmul de mentides que s’han explicat a l’entorn d’aquest afer”. L’executiva ha reiterat el ple suport a Jordi Cinca, i s’ha reconegut “una trajectòria professional i sobretot política impecables, així com la indubtable vocació de servei al país i a la societat a través de la seva activitat”.

Finalment, un altre punt de l’ordre del dia ha estat l’exposició de la relació de mesures aportades per la Comissió d’Economia del partit per tal de millorar la situació de l’habitatge de lloguer. Els membres de la comissió han formulat propostes que tenen l’objectiu de reforçar i complementar les que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va plantejar al Consell General i que va explicar posteriorment en el marc de la darrera sessió monogràfica per a afiliats i simpatitzants de DA.