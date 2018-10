Després que les querelles presentades per l'expresident d'Orfund, Joan Samarra, contra Jordi Cinca per apropiació indeguda, administració deslleial i blanqueig de capitals hagin estat arxivada tant als jutjats de Barcelona i el Prat de Llobregat com a Andorra, aquest dimecres s'ha donat a conèixer la sentència del jutjat número 20 de Barcelona en relació a la denúncia del ministre Cinca contra la publicació de la informació de la querella. Jordi Cinca va adreçar la demanda contra Joan Samarra i també contra el mitjà digital Crónica Global i els seus responsables, i demanava que tant les acusacions de Samarra com la publicació de diferents notícies i d'un llibre titulat 'Diamantes sucios' sobre el contingut de la querella fossin considerats una intromissió il·legítima al seu honor.

En la sentència feta pública aquest dimecres per Crónica Global, estima parcialment la demanda contra Joan Samarra, condemnant-lo a pagar 7.000 euros i a contractar la publicació de la resolució de la sentència en tres diaris andorrans i al diari digital Crónica Global, ja que considera que les acusacions que va fer contra Cinca en la querella vulneren el seu honor. La jutgessa Rocío Ortega considera que Samarra perseguia alguna cosa més que denunciar uns fets d'aparença delictiva, és a dir, difamar el ministre. Per tant, considera que en aquest cas el dret a l'honor preval per sobre del dret a denunciar uns fets d'aparença delictiva.

A més, la sentència recorda que l'Audiència Provincial de Barcelona ja va indicar que els fets que es relataven en la querella eren “dignes d'una pel·lícula” i que el Tribunal de Corts d'Andorra va afegir que es tractava d'una “querella temerària i absolutament infundada”. La jutgessa també assenyala que Samarra no ha aportat cap motiu convincent pel qual va trigar més de 10 anys en posar de manifest els fets, i considera que la majoria dels fets són “relats sense concreció que no denuncien delictes concrets”. A més, acusa Samarra de denunciar uns fets greus sabent que, pel fet que es tracta d'una persona pública, se li donaria una publicitat que li provocaria un desprestigi.

D'altra banda, la jutgessa absol els periodistes de Crónica Global, en considerar que en les publicacions relacionades amb la querella de Samarra preval el dret a la llibertat d'informació per sobre del dret a l'honor de Jordi Cinca. Malgrat que la defensa de Cinca argumentava que el mitjà de comunicació havia anat més enllà de l'objectiu d'informar i que havia fet judicis de valor sobre els fets, la jutgessa considera que tant les notícies publicades en relació al cas com el llibre titulat 'Diamantes sucios' queden emparats pel fet de ser un reportatge neutral, ja que s'exposa el contingut de la querella de Samarra “de forma neutral sense cap tipus de valoració” i citant les fonts.

Tot i que en la sentència es reconeix que les informacions publicades van afectar l'honor del ministre i que es va arribar a demanar la seva dimissió, es recorda que Jordi Cinca és una persona pública, i que com a tal “està sotmès tant a la crítica política com al fet que es publiqui informació sobre ell que pugui tenir un interès públic”.

Tant la defensa de Jordi Cinca com la de Joan Samarra tenen dret a presentar un recurs d'apel·lació contra la sentència en el termini de 20 dies.