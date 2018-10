Fa unes setmanes, l'associació Andorra Lírica va representar 'L'elisir d'amore', l'òpera còmica de Donizetti (1797-1848) estrenada el 1832 a Milà. Doncs bé, el públic té ara l'oportunitat de veure a la gran pantalla una funció de 'L'elisir d'amore' que es va representar al Liceu l'any 2012, en una producció de Mario Gas, amb el tenor Rolando Villazón i la soprano María Bayo. La projecció tindrà lloc el 19 d'abril, a les nou del vespre, als cinemes illa Carlemany, i l'assistència serà gratuïta. Una hora abans de la sessió, a les vuit del vespre, el director de territori del Gran Teatre del Liceu, Pol Avinyó, oferirà una xerrada sobre el muntatge i desmitificarà la imatge de divos i dives que es té dels cantants de lírica.

Avinyó ha insistit que 'L'elisir d'amore' és una obra ideal per iniciar-se en l'òpera i, a més, és un títol que sempre agrada al públic habitual. El director de cinemes illa Carlemany, Jordi Torres, ha afegit que la col·laboració amb el Liceu es mantindrà, amb iniciatives com sortejos d'entrades per anar a l'òpera, a Barcelona. De fet, Avinyó ha assegurat que, des que l'any 2015 es van iniciar les retransmissions en directe als cinemes, el Liceu ha rebut nou públic, gent que vol veure una òpera 'in situ'.

D'altra banda, Avinyó ha avançat que el 16 de juny es retransmetrà, en directe des del Liceu, l'òpera 'Manon Lescaut', de Puccini (1858-1924), que es va estrenar a Torí l'any 1893. La retransmissió es farà a l'aire lliure en diversos municipis de Catalunya alhora, i Avinyó vol que es pugui veure en diverses places del país, en més d'una parròquia.