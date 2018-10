La policia ha decidit posar en marxa a partir de dissabte d’aquesta setmana una campanya temàtica sobre la circulació a les rotondes. Aquests controls, que incidiran en les maniobres incorrectes i els comportaments imprudents dels conductors, arrencaran el 7 d’abril a les 7 hores i s’allargaran fins al dissabte 21 d’abril a les 19 hores.

Tal com informa la policia, aquesta campanya es posa en marxa “en vista de l’augment d’accidents de trànsit” arran d'una forma incorrecta de circular a les rotondes, i amb l'objectiu de “disminuir l’accidentalitat”. Es controlarà, de manera especial, el fet de no regular la velocitat o no extremar les precaucions a les rotondes o als encreuaments; canviar de direcció sense observar si hi ha altres vehicles o fer aquest canvi de direcció sense advertir els altres vehicles o bé fer-ho amb una maniobra incorrecta.

Com en ocasions anteriors, des de la policia s’informa d’aquesta campanya per tal que els conductors puguin estar assabentats que es faran aquests controls a les rotondes.