Primera visita oficial de l'ambaixador dels Estats Units a Espanya i Andorra, Richard Duke Buchan III. El diplomàtic s'ha reunit aquest dimarts a la tarda amb el cap de Govern, Toni Martí, amb el qual ha comentat aspectes d'interès per als dos països, i tots dos han posat de manifest que les relacions bilaterals passen pel seu millor moment. Buchan ha iniciat la seva visita al Principat amb una reunió amb la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, a la qual ha presentat les còpies d'estil (credencials). Durant la trobada s'han tractat temes bilaterals en l'àmbit de l’educació, i en l'àmbit financer i econòmic. Aquest dimarts a la tarda, el diplomàtic nord-americà també s'ha reunit amb el ministre d'Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, amb el qual ha visitat l'Espai d'Innovació, ubicat a Caldea. Buchan visitarà aquest dimecres al matí el síndic general, Vicenç Mateu, a la seu parlamentària.

El president dels Estats Units, Donald Trump, va nominar Duke Buchan III com a nou ambaixador per a Espanya i Andorra l'agost passat, i el Senat va ratificar-lo en el càrrec. Buchan III és un empresari de Wall Street que va ser donant de la campanya de Trump a la Casa Blanca, i que va estudiar a València i Sevilla. El diplomàtic va assumir el càrrec en substitució de James Costos, que va exercir el càrrec entre el 2013 i el 2017, en l'últim mandat d'Obama, i que era un assidu al Principat.

Buchan, de 54 anys, és el fundador de Hunter Global Investors, un fons de capital risc amb inversions en el mercat immobiliari, entre altres negocis. La signatura de Buchan està ubicada a Palm Beach, al mateix lloc on hi ha el club privat i la mansió de Trump, Mar-a-Llac. Criat en una granja de Carolina del Nord, l'ambaixador també té negocis agrícoles i de cria de cavalls. Buchan va cursar economia i espanyol a la Universitat de Carolina del Nord i va participar en un programa d'estudis a l'estranger amb el qual es va matricular a la Universitat de Sevilla i a la Universitat de València. Després va estudiar negocis a la Universitat de Harvard.

Quan va ser nomenat, la Casa Blanca va informar que Buchan parla català, l'idioma oficial d'Andorra, tot i que en la trobada amb Martí ha parlat en castellà. Encara que inicialment va donar suport a Jeb Bush com a aspirant a la Casa Blanca, Buchan va ser un dels primers a apostar per Trump i va fer un donatiu de 898.000 dòlars per a la seva campanya. Segons el diari The New York Times, Buchan va acompanyar Trump en múltiples actes de campanya i en els tres debats presidencials. El dia de la presa de possessió també el va acompanyar a la missa i es va asseure amb ell en el jurament del càrrec al Capitoli.