El termini per participar al concurs de punts de llibre que cada any organitza la biblioteca comunal universitària i que està adreçat a infants joves i adults ja està obert. La temàtica d’aquesta edició és l’aniversari i els dibuixos originals que vulguin optar a algun dels premis es poden lliurar a la biblioteca fins el 27 d’abril a les 19 hores.

Hi haurà 6 categories: de 3 a 5 anys, de 6 a 8 anys, de 9 a 11 anys, de 12 a 15 anys, de 16 a 29 anys i més de 30 anys. Un jurat integrat per personal de l’Àrea de Cultura decidirà els guardonats. Hi haurà dos premis per categoria i seran lots de llibres, material de pintura i entrades per a la Temporada de Teatre. Els dibuixos guanyadors s’imprimiran com a punt de llibre de la biblioteca i el lliurament de premis es farà el 15 de maig a les 18 hores. Les bases estan disponibles a: http://www.santjulia.ad/media/campanyes/20180323_1336_4507.pdf.