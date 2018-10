MoraBanc incorpora a les seves aplicacions mòbils per iPhone el reconeixement facial Face ID de l’iPhone X. Els clients de l’entitat que disposin del darrer dispositiu mòbil d’Apple podran accedir als seus comptes identificant-se amb el reconeixement facial sense haver d’introduir cada vegada altres dades d’accés com ara usuari i contrasenya. El servei ja és accessible i per fer-ho servir només cal descarregar-se la darrera versió de MoraBanc App per a iOS. El sistema d’accés amb reconeixement facial per iPhone X és àgil i ràpid per l’usuari amb totes les garanties de seguretat i privacitat. Per activar-ho al dispositiu, només cal completar un senzill procés de registre la primera vegada que es faci servir el sistema i associar les dades d’identificació del client amb la imatge del seu rostre. Després, un cop ja configurat al telèfon, es vincula a l’aplicació de MoraBanc amb la contrasenya, tal i com ja es feia amb la identificació per Touch ID.

La tecnologia FaceID treballa amb la càmera de l’iPhone X amb l’anàlisi de més de 30.000 punts invisibles. D’aquesta manera el mòbil crea un mapa de profunditat detallat de la cara per identificar la persona de manera fiable i segura. Un cop reconegut e identificat, l’usuari accedeix a la seva banca digital i pot fer qualsevol de les operatives habituals.

Aquest nou mètode d’identificació s’afegeix a la identificació per empremta digital (Touch ID) que ja estava disponible per as dispositius IOS habilitats des del llançament de l’aplicació, ampliant així les opcions de tecnologies biomètriques que l’entitat posa a disposició dels seus clients per garantir la seguretat de les dades bancàries.

Des de la posada en marxa de MoraBanc Digital, MoraBanc s’ha posicionat com el referent en aquest camp a Andorra amb la renovació de la seva web pública, la banca en línia i les aplicacions mòbils. Amb actualitzacions constants, MoraBanc Digital ha augmentat les operatives que es poden fer en línia amb un servei àgil en banca de particulars, una plataforma de gestió d’inversions de darrera generació amb el 'broker online' i l’aplicació permanent de les darreres utilitats del sector, com en aquesta ocasió el reconeixement facial.

En el darrer any, MoraBanc Digital ha registrat un augment més que significatiu d’usuaris, altes, transferències de diners i connexions. La bona acceptació dels clients s’ha confirmat també amb els premis al millor banc digital i millor aplicació mòbil d’Andorra del 2017 de la prestigiosa revista 'World Finance'.