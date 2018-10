El departament de Joventut i Esports ha donat a conèixer les activitats previstes per a la novena edició de l’Encamp Nit, que tindrà lloc el pròxim dissabte 14 d’abril al Complex d'Encamp de les vuit del vespre a les dues de la matinada, i que anirà adreçada a joves d’entre 12 i 20 anys. La novetat a destacar en aquesta edició és un taller i una exhibició de batalla de galls amb Skone i Chuty, dos rapers espanyols que arribaran a Encamp per ensenyar als joves l’art de la rima improvisada. Cal destacar que Chuty és guanyador de la Red Bull Batalla de galls espanyola del 2017 i que Skone es va proclamar campió internacional de la Red Bull Batalla de galls del 2016.

Pel que fa a la programació, els joves assistents podran participar d’una extensa proposta d’activitats, entre les quals hi trobaran un taller d''scooter' amb Ungravity Freestyle Company, 'parkour' amb Leo Urban, un taller d''skate' amb ASSEA, tornejos esportius de futbol 5, bàsquet 3×3, tennis taula i 'slots', tallers d’aerografia amb la Casa del Marc i de polseres ‘trapillo’ amb El raconet de l’Érika, un torneig multimèdia a càrrec de What You Play, així com inflables i una exhibició de les escoles de dansa Areaesport, Líquid Dansa, TC Company i Primer Pas. A més, els joves que participin en les diverses competicions optaran a nombrosos premis i la vetllada finalitzarà amb l’entrega de guardons i una xocolatada.

Les inscripcions per participar en la novena edició de l’Encamp Nit es podran formalitzar, a partir del 4 d’abril, al Punt d’Informació Juvenil d’Encamp. Cal destacar que l'esdeveniment disposarà d'un servei gratuït de busos per facilitar el viatge d’anada i tornada a casa dels joves. La sortida es realitzarà a les 19.15 hores des de l’Oficina de Turisme del Pas de la Casa, fent parada al Palau de Gel. Un altre autobús sortirà a les 19.30 hores des de la parada de l’Orri d’Andorra la Vella, fent parades a la Dama de Gel i a la plaça Santa Anna d’Escaldes-Engordany. Els trajectes de tornada tindran les mateixes parades, i es preveu la sortida des d’Encamp a les 2.30 hores.