El Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, ofereixen un nou concert del projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. 'El flautista d’Hamelín', a càrrec de La Maquineta Produccions, es representarà el dissabte 14 d’abril, a les 17 hores, al Teatre Comunal d’Andorra la Vella, i les entrades ja es troben des d'aquest dimarts a la venda al web www.onca.ad a 3 euros per localitat (venda anticipada) i 5 euros per localitat (dia del concert). Els infants menors de dos anys que no usin seient, tenen entrada gratuïta. El concert està recomanat per a infants de 3 a 8 anys i té una durada de cinquanta minuts.

Segons Susanna Barranco, directora i dramaturga de la proposta artística, “Hamelín és un poble molt especial, és un poble musical! Un dia, una plaga de rates anomenades Silenci va arribar al poble i, de cop i volta, el poble es va quedar sense música. Hamelín es va convertir en un poble gris i trist, per aquest motiu, l’alcalde va contactar amb un flautista molt especial que era capaç d’encantar qualsevol ànima amb la seva flauta travessera…”

És un espectacle on es combina la intervenció d’un músic i un actor professionals, amb la interpretació en directe d’instruments musicals i un enregistrament d’efectes sonors i peces musicals. Susanna Barranco explica que “d’acord amb els paràmetres artístics amb els quals es configura l’ideari creatiu de La Maquineta Produccions, aquesta obra explora recursos expressius provinents de diferents àrees artístiques: interpretació, poesia, música i dansa”. Segons Barranco, “el llenguatge emprat per part dels personatges és acurat i àgil alhora que didàctic, per tal de fer propers els continguts emprats. S’utilitzen recursos de tota mena (argumentals, sonors, de vestuari i attrezzo, de text…) per tal de provocar la dinamització i sorpresa al llarg de la trama, aconseguint, amb aquest format d’audició dramatitzada, que les intervencions musicals tinguin una alta càrrega significativa per als espectadors”.

L’espectacle té com a objectiu desenvolupar el plaer per la música i pel teatre com a manifestacions d’emocions i d’idees, així com la consciència dels sons i la música com un esdeveniment permanentment immers en la vida quotidiana dels nens i nenes. També es vol aprofundir en els continguts bàsics de la música, com les notes musicals, el silenci, el pentagrama i la clau de sol, i els instruments de vent (flauta travessera, flauta dolça i melòdica). Durant l’actuació es podran escoltar obres de Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Claude Debussy i Johann Stamitz, entre d’altres, així com tarantel·les i danses populars celtes.