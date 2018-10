La policia va detenir dissabte a la nit a Sant Julià de Lòria un home de 49 anys com a presumpte autor d'un delicte contra el patrimoni (furt amb força), ja que se'l va enxampar dins d'un pis mentre estava robant. Els agents van rebre l'avís, poc abans de la mitjanit, que s'havien sentit sorolls a l'interior d'un pis. La patrulla va comprovar que la porta estava forçada, i en inspeccionar l'immoble van localitzar un home a l'interior, que portava un tornavís amb punta plana de grans dimensions i una barra de ferro d'obra. A les butxaques duia vuit xecs bancaris en blanc i diferents claus que havia agafat del domicili. La Policia ha informat que quan acabi la investigació dels fets, el detingut serà posat a disposició judicial.

La detenció d'aquest home és una de les divuit que es van realitzar la setmana passada. Una altra de destacada és la d'una que va realitzar una compra amb moneda falsa. Els fets van ocórrer dissabte passat, cap a les tres de la tarda, al Pas de la Casa, des d'on un establiment va avisar la policia que una dona havia pagat amb tres bitllets de 50 euros falsos. Poc després, els agents van rebre l'avís que una dona havia fet una compra fraudulenta amb un bitllet fals de 50 euros. La policia va localitzar i controlar la interessada, una dona no resident de 38 anys, que portava a sobre cinc bitllets més falsos de 50 euros. La dona va ser detinguda com a presumpta autora d'un delicte contra el tràfic jurídic, emissió de moneda falsa.

Tan sols uns minuts abans de detenir la dona amb la moneda fraudulenta, la policia va detenir, també al Pas de la Casa, un home no resident de 41 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic. La patrulla va rebre l'avís que s'havia comès un petit furt de tabac en un establiment del Pas de Casa. Quan els agents el van controlar, l'home es va identificar amb un document lliurat per autoritats franceses sota una identitat possiblement falsa, ja que anteriorment havia estat controlat en diferents ocasions amb una altra identitat.

D'altra banda, el mateix dissabte 31, a la frontera del Pas de la Casa, cap a les set de la tarda, un home no resident de 36 anys va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra el tràfic jurídic. Sobre l'interessat hi havia una ordre de recerca judicial amb detenció, ja que havia estat controlat anteriorment en tres ocasions i havia donat identitats diferents en cada control.

Per un presumpte delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d'expulsió administrativa- i contra el tràfic jurídic, la policia va detenir el dia 27, a les 02.13 hores a Andorra la Vella, un home no resident de 33 anys, que anava indocumentat i va donar una falsa identitat i, a més, va desobeir una ordre d'expulsió administrativa. Des del gener que hi havia una ordre de recerca judicial sobre aquest home.

Drogues, alcoholèmia i agressions

La policia també va detenir la setmana passada diverses persones per cometre delictes contra la salut pública i protagonitzar actes violents. El dia 30 de març, a les deu de la nit, a Andorra la Vella, la policia va detenir una dona de 32 anys com a presumpta autora dels delictes contra la llibertat, contra l'honor i contra la funció pública. La patrulla va acudir a l'avís d'una alteració de l'ordre públic en una terrassa d'un establiment de restauració, on una dona, sense una causa aparent, hauria amenaçat i injuriat a una altra dona. Quan la presumpta agressora va ser controlada i qüestionada sobre els fets va mostrar una reacció hostil envers els agents interventors, es va resistir a ser controlada i va insultar els agents.

El dia 28, cap a la mitjanit, la policia va detenir una dona i un home, de 29 i 45 anys, respectivament, per un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. La patrulla va ser requerida per una agressió mútua de parella en un domicili particular. En la intervenció es troba 0,7 grams de cocaïna, 2,5 grams de marihuana, 0,6 grams d'haixix i una cigarreta d'haixix.

Les deu persones restants detingudes durant la setmana ho van ser per conduir sota els efectes de l'alcohol, intentar introduir estupefaents al Principat.