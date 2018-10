El projecte d'unir la zona de l'Hortell amb la Coma amb un nou telecabina és el més important i emblemàtic dins del pla director de l'estació d'Ordino-Arcalís, un pla que ja està en marxa i que no hauria de patir modificacions tot i l'entrada de Saetde a la societat com a accionista majoritari en detriment del comú. La idea és iniciar les obres del giny tan bon punt tanqui l'estació i s'acabi la temporada d'hivern, per tal que sigui ja una realitat la propera temporada. El cost inicial d'aquest telecabina ronda els 6,4 milions, segons consta al pla director, i esdevindrà de gran importància especialment quan hi hagi poca neu a la zona de l'Hortell, ja que garantirà que tant debutants com esquiadors més avançats puguin seguir gaudint de l'estació, ha defensat el director d'Ordino Arcalís, Xabier Ajona. Així mateix, és un giny que també canviarà la concepció de l'estació durant l'estiu. La idea és que un cop entri en funcionament, la carretera d'accés a la Coma (una part de la qual és la pista Megaverda i on s'hi troba l'emblemàtica escultura de l''O') es talli al trànsit rodat de vehicles. Serà, per tant, una carretera reservada als ciclistes, els quals podran emular els corredors professionals que van participar a les edicions del 1999, 2009 i 2016 del Tour de França. D'aquesta manera, i tal com ha destacat Ajona, aquest port de muntanya es convertirà en l'únic final d'una etapa del Tour que es podrà fer sense la companyia de vehicles motoritzats. “Seria atractiu i exclusiu”, ha garantitzat.

Així mateix, connectar les dues zones amb el telecabina també a l'estiu, projecte que hauria de ser una realitat aquest 2019, també s'aconseguiria descongestionar la zona d'aparcament de la Coma, on en dies punta arriben a passar-hi fins a 800 vehicles, ha assegurat Ajona. Bona part d'ells enfilen el camí cap als llacs de Tristaina.

Seria, a més, una manera de rendibilitzar la inversió del telecabina també durant la temporada estival, ha plantejat Ajona, tenint en compte que s'haurà de pagar un forfet per utilitzar el giny. El nombre de visitants a la Coma és de prop de 100.000, i el preu del forfet (que inclourà també un passatge al telecadira de Creussants o les Basses), serà de nou euros, segons consta al pla director.

Amb tot, el director d'Ordino Arcalís ha asegurat que la intenció és que la població andorrana gaudeixi d'alguna mena de descompte “o fins i tot l'accés lliure” al telecabina. A més, també es tindran en compte les necessitats dels ramaders i les persones que tenen activitats econòmiques dins la muntanya o la zona propera. “No ens plantegem en cap moment limitar-los l'accés dels seus vehicles rodats” a aquesta carretera, ha assegurat.

Finalment, l'entrada en funcionament del telecabina de la Coma també ha de permetre allargar les temporades d'esquí. “Si al principi o final tenim una innivació justa, podem seguir donant accés al sector principal de l'estació”, evitant haver de fer el transbord en vehicles com s'ha fet alguna vegada.

De l'Hortell a la Coma en quatre minuts

Segons consta al pla director, el nou telecabina permetrà accedir a la Coma des de l'Hortell en quatre minuts i quatre segons. Comptarà amb 37 cabines i haurà de superar un desnivell de 274 metres (arribarà a 2.224 metres d'alçada). A més, com que està pensat també perquè els vianants puguin retornar cap al peu de l'estació, estarà dissenyat de tal manera que es pugui garantir el seu funcionament amb velocitats de vent elevades (fins a 25 metres per segon).

Aquest és el plantejament inicial, tot i que pot patir modificacions per l'entrada de Saetde a l'estació, ja que una de les peticions que va fer Joan Viladomat, soci majoritari de la societat, és rebaixar la capacitat de transport de 1.600 esquiadors l'hora a 1.400, per tal de reduir-ne els costos i poder invertir aquests diners en d'altres serveis, com poden ser els relacionats amb restauració.

El segon pas un cop aquest giny sigui una realitat és construir un edifici de serveis a la Coma d'uns 1.000 metres quadrats, amb restauració, escola d'esquí, guarderia, botiga i magatzem, entre d'altres. S'ubicarà a tocar del nou telecabina i costarà al voltant d'1,1 milions d'euros. Servirà per revaloritzar encara més aquest punt de l'estació, que s'ha de convertir en punt neuràlgic tot l'any.