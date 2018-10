L'organització del festival Andorra Sax Fest, que ha celebrat la seva sisena edició, està molt satisfeta del resultat, que un any més ha demostrat que l'esdeveniment està viu, té prestigi i està consolidat. El format del certamen, que combina un concurs internacional de saxo, concerts, classes magistrals, concurs per als joves saxofonistes i una batalla de bandes al carrer, ha esdevingut un referent i ja s'està treballant en el disseny del Sax Tour, una lliga internacional de concursos de saxòfon. De moment, hi ha interssats concursos de diversos països, com França, Eslovènia, Sicília i Croàcia, entre altres. La lliga comptarà, d'entrada, amb cinc o sis països, un dels quals, evidentment, serà Andorra, ja que el Sax Fest és el que ha inspirat la iniciativa. El director de l'Andorra Sax Fest, Efrem Roca, ha revelat que en unes setmanes tindrà lloc una reunió a París per continuar concretant el format del Sax Tour. Roca ha considerat que si el Sax Fest ja té “prestigi internacional”, formar part del Sax Tour serà el reconeixement definitiu.

Amb tot, l'Andorra Sax Fest no pot créixer en quantitat, ja que fa un parell d'anys que està “estancat” perquè el pressupost no augmenta. Roca ha lamentat que, de vegades, ha hagut de posar diners de la seva butxaca, però ha reiterat que la “qualitat” sempre és màxima, tant en els concursants, el jurat i el professorat com en els concerts i el certamen de bandes de carrer. Sense més finançament, però, no pot pensar a fer-se més gran.

Els concursants i el públic segueixen responent. En el concurs de saxòfon s'hi van inscriure 40 persones, tot i que n'han acabat participant 34. Com sempre, els intèrprets provenen de tot el món, des del Japó a Xile. Quant als assistents als concerts (sis al Centre de Congressos d'Andorra la Vella), la mitjana final ha estat d'unes 2.000 persones de públic, el doble que en l'anterior edició. L'organització també ha valorat com a un gran encert fer coincidir el festival amb la Setmana Santa, ja que ha atret més públic a les actuacions.

L'Andorra Sax Fest té bon ull per escollir els guanyadors. El director del Concurs internacional de saxo, Nacho Gascón, ha assegurat que tots els concursants que han guanyat el certamen, al qual s'hi ha de sumar l'últim, Carlos Zaragoza, són intèrprets amb molta projecció: alguns han gravat discos, altres són professors de renom. A més, Gascón ha subratllat el format del concurs, en tres fases, que els permet el lluïment.

Pel que fa a les bandes de carrer, una vintena han demanat participar en el Walking Street Band, però el director de l'activitat, Pau Bandarra, en selecciona tres d'unes característiques similars. La desfilada s'ha fet coincidir de nou –ha estat la tercera edició– amb el dissabte de Setmana Santa, coincidint amb una gran afluència de persones a l'avinguda Meritxell. El premi del públic d'enguany s'ha atorgat d'una manera molt original: mesurant els decibels dels aplaudiments.

La presència a les xarxes ha tornat a ser clau per a la repercussió del festival, que se segueix des de tot el món, en països com Costa Rica, Brasil, Japó o l'Índia. En total, s'han comptabilitzat 60.000 minuts de reproduccions, i els concerts i el concurs s'han pogut seguir via 'streaming' a través de la pàgina de Facebook de l'Andorra Sax Fest, que ja suma uns 5.000 seguidors.

En tot cas, l'organització ha argumentat que el seu èxit rau en el tracte pròxim i amable que es dona a tothom, des dels participants fins als artistes, que els motiva a quedar-se uns dies al país i a seguir tot l'esdeveniment.

D'altra banda, el Sax Fest també ha celebrat la segona edició del concurs de Joves Solistes, en diferents categories fins als 17 anys. En aquest certamen hi han participat fins a cinc estudiants de saxo andorrans. Efrem Roca, professor de saxo a l'Institut de Música d'Andorra la Vella, ha comentat que al país només es pot estudiar fins a un grau mitjà, i que hi ha molts pocs joves que decideixen continuar els seus estudis en conservatoris, ja que ni n'hi ha a Andorra ni hi ha convenis amb centres de fora.