Més de 60 persones han donat sang aquest dissabte a l'autobús instal·lat davant del Poliesportiu d'Andorra. La campanya ha estat organitzada per MoraBanc Andorra i la Creu Roja Andorrana, i amb cada donació s'han regalat dues entrades per assistir al partit de bàsquet d'aquest dissabte al vespre entre el BC Andorra i el Tecnyconta Saragossa. Amb tot, el voluntariat de la Creu Roja ha explicat que l'acció ha estat, com sempre, solidària, i que ningú hi ha acudit expressament per les entrades. La majoria de gent s'ha mostrat sorpresa quan els les han regalat, i molta ha preferit no acceptar-les perquè no podia assistir al matx.

La campanya s'ha realitzat entre les onze del matí i les dues de la tarda, i de les quatre a dos quarts de set de la tarda. El degoteig de donants ha estat constant i, fins i tot, cap al migdia s'ha fet una crida perquè la gent hi acudís a la tarda ja que hi havia cua per donar sang. El director de la Creu Roja, Jordi Llansó, ha comentat que ha estat tot un èxit, ja que quan s'organitzen campanyes en format autobús no s'esperen més de 20-30 persones. L'organització fins i tot ha hagut de dir que no a algunes persones que han acudit a última hora a donar sang.

La col·lecta s'ha organitzat amb la col·laboració del Banc de Teixits i Sang de Catalunya, i el suport del SAAS, el Govern i el Comú d'Andorra la Vella.