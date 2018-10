Van començar 34 aspirants, però només cinc han aconseguit arribar a la final del cinquè concurs internacional Solo Saxophone d'Andorra, que s'ha celebrat aquest divendres a la tarda al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. El guanyador ha estat el jove Carlos Zaragoza, de 23 anys i nacionalitat espanyola. El podi l'han completat, en segona posició, el també espanyol Jesús Reneses (23 anys), mentre que el tercer lloc se l'ha endut el japonès Ryo Nakajima (26 anys). El quart lloc ha estat pel francès Malo Lintang (23 anys) i el cinquè per l'espanyol Javier Cámara (23 anys).

Els cinc finalistes han hagut d'interpretar la balada per a saxo i orquestra de Frank Martin, acompanyats de la Kammart Orquestra. El mestre saxofonista i membre del jurat, Nacho Gascón, ha explicat, en declaracions als mitjans de comunicació, que la peça és una obra que explota tots els registres del saxo, des de les notes més greus amb les dinàmiques més delicades, fins a l'extrem de les notes més agudes. Gascón ha reconegut que és una obra “complicada” i que, tot i tocar acompanyats d'una orquestra, tots els participants ho han fet “amb una maduresa i una professionalitat impressionants”. “Tots han tocat molt bé”, ha assegurat el membre del jurat, que també ha apuntat que l'elecció del guanyador ha estat un procés molt meditat per tots els membres del jurat. En aquest sentit, Nacho Gascón ha destacat l'elevat nivell dels joves saxofonistes. Segons la seva impressió, el concurs va “in crescendo”, ja que els concursants cada cop hi van més preparats.

El guanyador de l'edició 2018 del concurs Solo Saxophone d'Andorra és la segona vegada que participava en aquest certamen. Carlos Zaragoza s'ha mostrat “molt feliç i molt còmode” amb la seva actuació final i ha explicat que tot el que havien parlat amb l'orquestra als assajos havia sortit tal i com ell volia. “Per mi sempre és un luxe poder tocar amb l'orquestra” ha dit, i també ha assegurat que no ha estat gens difícil. Sobre els altres quatre finalistes, Zaragoza ha comentat que la gent que arriba a la final demostra que està “súper preparada” i que “qualsevol pot guanyar”. Ara bé, el jove guanyador ha apuntat que els petits detalls o, també, els nervis o l'estrès, són els que acaben decantant el veredicte del jurat, si bé “a qualsevol concurs, tots els finalistes ja són guanyadors de per sí”, ha afegit. Per últim, respecte el concurs del Principat, Carlos Zaragoza ha destacat la bona feina de l'organització, tant amb el control dels horaris com amb els detalls, i ha assegurat que és una bona oportunitat per conèixer professors, ja que “a pocs llocs et pots trobar amb els grans durant una setmana sencera”, ha conclòs. L'any vinent tornarà al Principat, en tant que guanyador d'aquesta edició.

El concurs internacional de saxo d'Andorra ja s'ha consolidat com un festival de referència a Europa. La prova és que enguany hi han participat músics de fins a 10 països diferents. “La música és un reflex de la cultura i la forma de tocar dels participants reflecteix la cultura del país de procedència” ha dit Nacho Gascón, apuntant que això és molt enriquidor, tant pel jurat com per la resta de concursants.

Aquest dissabte tindrà lloc el 'Walking Street Music', que clourà el Sax Fest d'enguany. El concurs tindrà dues parts: una primera itinerant, amb actuacions al carrer de 16 a 18 hores; i una segona que serà la fase final, amb actuacions a la plaça de la Rotonda de 19 a 21 hores. Quan hagin finalitzat totes dues, el jurat donarà a conèixer el nom de la banda guanyadora.