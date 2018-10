El Govern ha desestimat el recurs administratiu que van presentar els veïns de l'Aldosa de la Massana contra la declaració d'interès general aprovada el mes de novembre en relació a la construcció d'una nova Estació Transformadora i Repartidora (ETR) al bosc de la Gonarda. La decisió ha estat comunicada per escrit als veïns contraris a la infraestructura aquest dijous.

En la resolució, l'executiu reitera que la construcció de la subestació elèctrica està planificada dins de la xarxa de desenvolupament elèctric del país des de fa més de 25 anys, i que és necessària per abastir la població de les valls del nord. El Govern també defensa que la ubicació és l'adient i que, després dels estudis fets, no suposarà cap impacte ambiental ni visual, ja que quedarà una edificació tancada, amb un aspecte de xalet de muntanya. A més, la resolució també insisteix en què els estudis demostren que l'equipament no generarà cap risc per a la salut dels veïns, ja que els camps electromagnètics que produirà estan molt per sota dels valors que es consideren segurs, i que l'ETR es construirà a una distància suficient dels habitatges perquè l'impacte sigui mínim.

La decisió arriba després de la reunió de poble que va celebrar-se la setmana passada per donar a conèixer el projecte a tots els veïns, així com les millores que s'hi han introduït arran d'una esmena en la Llei del pressupost. Cal recordar que la partida destinada a la subestació elèctrica s'ha incrementat en 200.000 euros i que s'han afegit mesures per minimitzar el seu impacte visual i acústic, com és el seu soterrament parcial o la instal·lació d'arbres al voltant per reduir-ne el soroll.