En el marc dels treballs de construcció de la plataforma esquiable de Soldeu, Ensisa ha decidit que les bigues que sustentaran l'estructura de banda a banda del riu i la grua que les ha de col·locar es transportin fins al peu de la pista Avet pel camí del Gall de Bosc i no per carretera. El director tècnic de Grandvalira-Ensisa, Enric Barbier, ha dit que es tracta de la solució més idònia en termes de costos i de temps, així com la menys agressiva pel medi ambient, perquè baixar el material des del poble de Soldeu era molt més complex pel desnivell i perquè no hi ha espai suficient per rebre les parts del material i fer-ne el soldatge. Així, les bigues arribaran en fragments de 20 metres per carretera fins a l'aparcament del Tarter i, un cop s'hagin soldat, es transportaran amb plataformes autopropulsades pel camí, que durant l'hivern és un tram de la pista Gall de Bosc.

Atès que les bigues més grans fan més de 80 metres, l'operació requereix fer arranjaments en el camí, per limitar-ne el pendent, reduir el radi dels revolts i assegurar la resistència del terreny. Les actuacions més importants s'hauran de fer al principi i al final del camí, ja que el pendent no pot ser superior al 10%. En el cas de l'arribada a Soldeu, es construirà una variant provisional per sota de la pista actual. A més, caldrà asfaltar alguns trams perquè el terreny resisteixi el pes del transport. Un cop completada tota l'operació, es restaurarà el camí per retornar-lo a la situació anterior. D'altra banda, també s'haurà de reforçar el pont del Tarter que dona accés a l'aparcament.

Barbier ha explicat que, a partir del 8 d'abril, un cop acabada la temporada d'hivern, es retirarà la neu i es començaran les obres, per tal que el transport de la grua i les setze bigues es pugui fer entre els mesos de juliol i agost. Es tracta de l'operació de més envergadura dels treballs de construcció de la plataforma, ja que es necessitarà una jornada sencera per transportar cadascuna de les barres. Es preveu que a l'agost les bigues ja puguin estar col·locades sobre les pilastres que actualment s'estan construint a Soldeu.

El camí també servirà per fer arribar a la zona de la plataforma la grua de gran tonatge amb la qual es col·locaran les bigues. El transport es farà per peces amb l'ajuda de 40 camions. De fet, Barbier ha destacat que es tracta d'una grua mai vista a Andorra, que pot arribar a pesar 1.000 tones.

El projecte d'arranjament del camí del Gall de Bosc s'ha fet amb el pertinent estudi d'avaluació d'impacte ambiental i el comú de Canillo el sotmetrà a informació pública a partir d'aquest divendres, tal com ha publicat el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest dijous.