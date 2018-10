A partir de dimarts que ve, 3 d’abril, i durant tres o quatre dies, els ocupants de tres xalets que es troben a tocar del tram del rec del Solà afectat per la caiguda d’un bloc rocós a principis de mes seran desallotjats ja que serà llavors quan es faci el gruix dels treballs de sanejament de la zona i es volen evitar danys que podrien derivar d'un possible despreniment. Des de la corporació comunal han concretat que aquest dimarts passat van començar els preparatius per poder fer, a partir de dimarts 3 d'abril, aquestes obres de sanejament. Aquestes persones afectades no han demanat ser reallotjades ja que podran anar a casa de familiars o amics.

Tal com ja va explicar la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, posteriorment a aquests treballs que es fan de manera urgent per assegurar la zona, s’haurà de fer un estudi que hauria de servir per fer les proteccions definitives.

Marsol ha destacat que aquesta zona està “cada vegada més assegurada” i que ja ha fet arribar una carta al Govern ja que creu que s’ha d’implicar en els costos d’aquestes obres i de les que s’haurien de fer després.