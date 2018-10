Després del comunicat emès pel comú d'Escaldes-Engordany a principis de setmana, aquest dimecres, després de la sessió del consell, la cònsol major, Trini Marín, ha parlat en primera persona de la situació que es viu en el cos del Servei de Circulació de la parròquia. Recordem que s'han presentat un total de tretze querelles judicials, per part de tretze agents, contra la cap i l'oficial del servei, a causa de les “coaccions i amenaces” que pateixen, des de fa anys, per part dels dos superiors. En declaracions a la premsa, Marín ha assegurat que “nosaltres tampoc sabíem que la situació fos tan greu” i ha reiterat la confiança en els caps. “Els hem posat nosaltres”, ha dit. La cònsol també ha remarcat que sempre els han agraït la feina, ja que “és l'únic departament que treballa les 24 hores del dia els 365 dies de l'any”.

Trini Marín ha explicat que el comú escaldenc compta amb més de 300 treballadors i que sempre hi pot haver alguna desavinença. Per això “jo sempre estic oberta a qualsevol treballador, per qualsevol neguit que tingui”, ha insistit. “La justícia ja dirà i espero que a partir d'aquí s'arregli”, ha conclòs Marín, que ha recordat que la setmana vinent s'incorporarà una persona externa al servei, per intentar solucionar els conflictes. La decisió ha estat presa de manera conjunta entre la majoria i l'oposició comunals.

Coincidint amb aquesta situació, al final de la sessió del consell de comú d'aquest dimecres, dos nous agents de circulació han pres possessió del càrrec.

A l'espera dels informes de l'aviació civil francesa sobre l'heliport

Arran de la pregunta tramitada pels consellers de les dues minories del comú escaldenc, Cèlia Vendrell (PS+I) i Marc Magallón (Ld'A+I), sobre l'estat en què es troben els informes i estudis del terreny de les Tresoles (possible ubicació de l'heliport nacional), la cònsol major, Trini Marín, va escriure una carta al ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, per tal de conèixer l'estat actual de la situació. En la sessió de comú d'aquest dimecres a la tarda, Marín ha llegit la resposta del ministre, on aquest explica que resten a l'espera dels informes de l'aviació civil francesa i reafirma el seu compromís d'entregar-los al comú de seguida que els hi arribin. Magallón va quedar “convençut” amb la resposta de Torres, però va insistir en el fet que “no és ni de bon tros el millor lloc” per instal·lar l'heliport.