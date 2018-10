El complex d’Encamp ha estat l’escenari, del diumenge 25 al dijous 29 de març, d’una nova edició del WP Camp Snow de waterpolo, que ha reunit uns trenta esportistes vinguts de Galicia, Euskadi, Madrid, Catalunya, Illes Balears i Andorra, en edats compreses entre els 9 i els 15 anys, que durant tota la setmana has estat realitzant treball tècnic i tàctic, tant en sec com a l’aigua, així com activitats d’oci, com una sortida a Naturlàndia o una gimcana al parc del Prat Gran d’Encamp.

A més, durant l’estada, que se celebra a Encamp per quart any consecutiu, els participants han tingut la possibilitat de realitzar una classe magistral per part de Beto Fernández, director tècnic del CN Mataró i formador d’entrenadors a la Federació Espanyola de Natació, així com a la Federació Internacional de Natació. Fernández, que ha rebut la visita del conseller de Joventut, Esports i Turisme, Xavi Fernández, s’ha mostrat satisfet pel rendiment dels joves, que en tot moment s’han mostrat disposats a polir els aspectes tècnics que els ha proposat durant les gairebé dues hores d’entrenament.