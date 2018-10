Finalment, el comú d'Escaldes-Engordany ha adjudicat els treballs d'embelliment de l'avinguda Carlemany per un import de 3.188.486 euros. Ja fa cinc anys que l'avinguda es va reconvertir en una via per a vianants i ara, amb aquesta millora, es consolidarà definitivament el projecte. A més de l'embelliment de l'avinguda en el tram entre el carrer de la Unió i l'avinguda de les Escoles, el pressupost de gairebé 3,2 milions també inclou millores pels carrers travessers, que inicialment no estaven previstes però que, finalment, es van decidir incloure al plec de bases.

El que no inclou aquest pressupost és la partida per a la seguretat de la via, per la qual es traurà un nou plec de bases. El cònsol menor del comú escaldenc, Marc Calvet, ha explicat aquest dimecres, durant la sessió de consell, que les ofertes rebudes basculaven entre els 200 i els 800 mil euros, de manera que han cregut convenient eliminar la partida i tornar a estudiar els pressupostos. “Volem entendre que és un error”, ha dit Calvet, en referència a la notable diferència de les xifres.

El pla inicial de seguretat constava d'unes pilones retràctils, però han estudiat un altre sistema que permeti tancar l'accés a l'avinguda i obligar els vehicles a parar, davant d'aquests obstacles. Així, es tracta d'un sistema que s'incorporarà a la vora via i que bascularà cap a la calçada, ha explicat Marc Calvet, de manera que talli el pas. Calvet ha apuntat que “és bastant menys invasiu i també més econòmic”. La voluntat del comú és que aquestes mesures de seguretat es puguin instal·lar en paral·lel amb les d'embelliment, perquè “l'impacte d'obra és petit”, ha manifestat el cònsol menor d'Escaldes-Engordany.

Per la seva banda, el conseller de Liberals d'Andorra+Independents (Ld'A+I), Marc Magallón, ha comentat que la seguretat és una qüestió que el seu partit “ja fa dies que hi anem al darrere”, arran dels atemptats a Niça i Barcelona. Per això ha dit que, tenint en compte que es millora l'avinguda, i que serà molt transitada, “no ens podem oblidar de la seguretat”.

Les obres d'embelliment de l'avinguda Carlemany s'executaran per trams. La previsió és que comencin aquest mes d'abril i finalitzin el mes de desembre. Cal recordar que els treballs consistiran, entre altres millores, en col·locar un panot al vial central, en substituir el mobiliari urbà, millorar l'accessibilitat, adaptar la via a les noves tecnologies i en renovar el sistema de recollida d'aigües pluvials.

Continuen les millores de voravies i del carrer Sant Antoni

A la sessió del consell de comú escaldenc d'aquest dimecres a la tarda també s'han adjudicat els treballs de reforma i embelliment de les voravies de la parròquia, per valor de 447.098 euros. Les millores van començar el 2012 i s'han anat fet de manera progressiva. Fins avui s'han refet uns 9.600 metres lineals amb una inversió de més d'un milió d'euros a l'avinguda Fiter i Rossell, Copríncep de Gaulle o el passeig del Valira, i ara es milloraran els nous trams de la carretera d'Engolasters i dels Vilars, el carrer Teulades, l'avinguda del Pessebre i un tram del carrer Boigües.

Per altra banda, també continuen les obres de millora al carrer Sant Antoni, on s'han adjudicat els treballs de construcció de cinc terrasses i l'adequació de les voravies en el tram comprès entre l'avinguda Carlemany i l'avinguda del Fener, per 155.598 euros. Els treballs està previst que comencin a finals del proper mes d'abril i que estiguin enllestits abans de l'estiu. Aquestes millores es sumen a la propera obertura de la prolongació del carrer Sant Antoni, prevista per a principis de maig. El vial, de 100 metres de doble sentit, dotarà la parròquia d'una nova entrada des de la carretera de l'Obac.