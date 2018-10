El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha tornat a mostrar la preocupació de l'executiu davant d'un possible tall de la carretera N-145 que uneix Andorra i Catalunya, per la frontera del riu Runer. Cinca ha afirmat que el Govern estarà en contacte amb les autoritats espanyoles i amb els cossos de seguretat operatius a Catalunya per tenir informació i veure quins dispositius es posen en marxa per intentar evitar al màxim que es generi “un perjudici per les persones que ens volen visitar, per l'economia andorrana i pel propi territori veí”. Demana que tothom faci la seva feina per garantir una fluïdesa de la comunicació terrestre entre els dos estats.

En aquest sentit, el titular de Finances ha recalcat que aquest dies festius que venen de Setmana Santa són un moment àlgid de l'oferta turística i més enguany que hi ha molta neu a les pistes. Per tot, ha sentenciat que “no tindria sentit que Andorra es tornés a veure afectada per un conflicte que no té res a veure pròpiament amb la nostra realitat”. Tot i la preocupació, Cinca ha recordat que les possibles mobilitzacions, en cas de fer-se, es faran fora del territori andorrà i, per tant, s'ha de ser respectuós.

Aquestes paraules s'han produït després que aquest matí el CDR de l'Alt Urgell hagi convocat per a aquest dijous al matí una trobada a la plaça Bisbes Prínceps de la Seu d'Urgell, on es parla d'un esmorzar col·lectiu però que podria derivar en un nou tall a l'N-145 que connecta amb Andorra. Pel que fa a la situació política catalana, Cinca no ha fet cap mena de valoració al respecte. El ministre portaveu tampoc no ha entrat al detall arran de l'aparició d'un CDR a Andorra. “Tothom ha de poder fer el que cregui convenient i participar dels organismes que cregui oportú, però sempre respectant la legalitat del lloc on viu”, ha conclòs.