La població andorrana podrà aportar les opinions i aportacions sobre el desenvolupament sostenible al país i valorar les accions que emprèn el Govern en aquest àmbit. També podran opinar sobre quin grau d'implicació noten els ciutadans d'aquestes polítiques. Per fer-ho, l'executiu posarà en marxa, a partir del 3 d'abril, una plataforma digital dins de la web del Govern on s'informarà sobre els objectius de desenvolupament sostenible i s'oferirà un apartat amb l’explicació sobre l’Informe Nacional Voluntari. En l’apartat del qüestionari, tots els ciutadans podran aportar la seva opinió responent a preguntes com “Què podem fer pel desenvolupament sostenible d’Andorrá” o “Dona’ns algun exemple del que fas pel desenvolupament sostenible”.

El procés participatiu estarà fins el 30 d’abril per tal que després es puguin recollir tots els comentaris. Aquestes aportacions s'adjuntaran en l'Informe de seguiment del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que s'inclou en el marc de les Revisions Nacionals Voluntàries del Fòrum Polític d’Alt Nivell 2018 de les Nacions Unides. L’agenda 2030 de les Nacions Unides preveu que les revisions nacionals han de ser obertes, inclusives, participatives i transparents i, per aquest motiu, s’han volgut oferir mecanismes de participació a tota la ciutadania. Andorra presentarà l’informe en el Fòrum Polític d’alt nivell del Consell Econòmic i Social que tindrà lloc el pròxim mes de juliol, sota el lema 'Transformació cap a societats sostenibles i resilients'.

Beca als professors per anar als Estats Units



El consell de ministres també ha servit per atorgar la beca per al curs Estudi dels Instituts dels Estats Units per a professors de segona ensenyança, formació professional, batxillerat i tècnics del ministeri encarregat de l’educació. La beca consisteix en una formació intensiva de cinc setmanes de l’àmbit de la civilització contemporània dels Estats Units que es desenvoluparà aquest estiu, del 16 de juny al 21 de juliol. En aquest sentit, permet millorar la qualitat de l’ensenyament i promoure el desenvolupament d’unitats didàctiques sobre els EUA a les institucions educatives de segona ensenyança, segons ha apuntat el Govern en un comunicat. En concret, la formació aprofundeix en temes contemporanis de la societat, l’educació, la cultura, la política i les institucions americanes.

Les primeres quatre setmanes es cursaran en una universitat americana, i la cinquena és un viatge programat per visitar institucions nord-americanes, i conversar amb líders de comunitats locals. Aquest any el curs tindrà lloc a l’Institute for Training and Development d’Amherst de Massachusetts. La beca és oferta pels governs d’Andorra i dels Estats Units, i està gestionada pel Comitè Bilateral Fulbright Andorra que es fa càrrec de totes les despeses del viatge, tant nacionals com internacionals, l’allotjament i la manutenció.