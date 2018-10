El cap de Govern, Toni Martí, visita aquest dimecres el Consell d'Europa, on a la tarda participarà en el debat sobre la 'Carta europea de l'autonomia local i els més petits estats membres, la Democràcia local a Andorra, Liechtenstein, Mònaco i San Marino'. Durant el matí, s'ha reunit durant mitja hora amb el secretari general del Consell d'Europa, Thorbjørn Jagland, a qui li ha expressat el desig que es resolguin tots els problemes i que en el futur Europa sigui encara més forta, informa EFE. Martí ha afegit que aquest desig “el compartim tots els demòcrates, que som la immensa majoria”, i considera que perquè sigui una realitat cal una “unitat real entorn a aquesta institució”. En aquest sentit, ha agraït a Jagland tot el que fa per la unitat d'Europa.

El cap de Govern ha defensat davant de Jagland una Europa unida i també els valors de l'educació inclusiva perquè “justament no es pot construir res al món al voltant del proteccionisme i sense la defensa dels valors universals i eterns”. En aquest sentit, ha recordat que quan Andorra va presidir el Consell d'Europa l'any 2012 es va apostar per l'educació inclusiva, i ha recordat que la voluntat no és aturar-se aquí, sinó que treballen perquè els valors universals siguin matèries obligatòries en el sistema educatiu andorrà. Considera que aquesta és la contribució que pot fer un petit país com Andorra a la unitat d'Europa. A més, Martí també ha enaltit el treball del Tribunal Europeu de Drets Humans, que “no és en benefici dels particulars sinó dels drets fonamentals”.

De la seva banda, Jagland ha manifestat que el model educatiu andorrà és un “molt bon exemple per a molts altres països del Consell d'Europa”, i ha valorat positivament que Andorra estigui elaborant un Llibre blanc sobre la igualtat, tal com Martí va anunciar al setembre davant les Nacions Unides.

La reunió ha servit perquè el cap de Govern s'acomiadés del secretari general del Consell d'Europa, tenint en compte que, tal com ha remarcat Martí, tots dos acaben el mandat en poc temps. Toni Martí també s'ha reunit amb el president de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, Michele Nicoletti, i el president del Congrés, Gudrun Molser-Tornstrom.