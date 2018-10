Les precipitacions en forma de neu que s'han registrat sobretot a partir del febrer han deixat el país ben emblanquinat, i amb unes acumulacions de neu que pronostiquen una primavera “excepcional” en aquest sentit, tal com han exposat des del Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra (Cenma). Les dades així ho demostren, per exemple, amb els més de 333 centímetres de gruix de neu que a data d'avui hi ha acumulat a Sorteny, segons les dades de l'estació meteorològica. Aquesta és l'estació que presenta un gruix nival més elevat del país, però bona part de les estacions estan per sobre de la mitjana per l'època de l'any que ens trobem. Per exemple, la de Planells d'Arcalís acumula 216 centímetres (dades d'aquest dilluns 26 de març). El gruix mitjà a finals de març a l'estació ordinenca se situa una mica per sota els 110 centímetres. Per tant, parlem d'una situació “excedentària”, pràcticament del doble de la mitjana.

Per trobar el major gruix de neu acumulat de la temporada cal tornar de nou a Sorteny, on el 21 de març passat hi havia 360 centímetres. L'estació es troba en una ubicació entre bosc, ben situada per rebre precipitacions i ben protegida del vent (el qual ha estat protagonista sovint aquest hivern), fet que explica aquesta quantitat tan important rècord a tot el territori, tot i no ser l'estació que es troba a l'alçada més elevada d'Andorra, ha explicat la investigadora del Cenma, Anna Albalat. La de Sorteny està a 2.294 metres, i per exemple la de Perafita està a 2.415 i acumula 167 centímetres. I encara més, la més alta és la de les Fonts d'Arinsal, a 2.681 metres, que 'només' té un gruix de neu de 119 centímetres, ja que ha estat molt castigada pel vent, sobretot els darrers dies.

En qualsevol cas, aquest hivern no s'ha assolit un màxim històric d'acumulació. La temporada 2012-2013 “es van batre tots els rècords d'acumulació de neu”, exposa el Cenma, des del 1983. Com a exemple, des del centre posen l'estació meteorològica d'Ordino, que està situada a Planells (2.055 metres). Aquest any s'ha arribat als 223 centímetres i el 16 de febrer del 2013 es van superar els 302 centímetres.

Quant a l'evolució d'aquest hivern, es va començar malament amb un inici més aviat sec, i ha estat sobretot a partir del febrer, amb “fins a set episodis de precipitació considerable”, que es pot començar a parlar de gruixos molt excepcionals. De fet, des de l'11 de desembre l'estació d'Arcalís ha estat pràcticament sempre per sobre de la mitjana registrada (amb l'excepció d'uns dies de finals de gener), fregant en diverses ocasions la situació considerada 'excedentària' i fins i tot la situació 'molt excedentària', que implica gruixos de fins a un 190% per sobre de la mitjana. I tot apunta que se seguirà així almenys uns dies més.

Onze morts per allaus al Pirineu

Tal com informa l'investigador del Cenma Jon Apodaka, a dia d'avui el mantell nival està força estabilitzat, el que comporta que el risc d'allaus no sigui excepcional. Les condicions són ara hivernals però a poc a poc s'aniran convertint en primaverals, el que implica una reducció de la perillositat. De totes maneres, això no implica que cal seguir sent “prudents i triar bé el terreny” per on es circula per la muntanya.

Amb tot, si es mira enrere els darrers mesos es pot parlar malauradament d'una “temporada històrica” pel que fa a les fatalitats per allaus dins del context dels Pirineus, ja que han perdut la vida fins a onze persones, una de les quals a l'estació d'Ordino Arcalís, l'1 de març passat. A Andorra aquest hivern les allaus han estat molt relacionades amb el comportament del vent, ha informat Apodaka. Així mateix, també ha afegit que pràcticament la totalitat han estat accidentals, provocades per l'acció de les persones quan fan activitat a la muntanya.