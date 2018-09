El president del Bàsquet Club MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, i el director general de la Creu Roja Andorrana, Jordi Llansó, han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració per dur a terme una campanya de donació de sang aquest dissabte 31 de març davant del Poliesportiu d'Andorra com a prèvia del partit que el club disputarà amb el Tecnyconta Saragossa. Les donacions es faran a l'interior d'un bus que proveirà el Banc de sang i de teixits de Catalunya, que és qui s'encarrega de fer les extraccions a Andorra, i tots els donants rebran dues entrades per al partit de les 21 hores. L'horari de donacions serà de les 11 a les 14 i de les 16 a les 19 hores, i acabaran amb molta antelació al partit per qüestions de seguretat i perquè hi hagi marge per a les persones que necessitin més temps de recuperació.

El director general de Creu Roja Andorrana, Jordi Llansó, s'ha mostrat molt satisfet de poder col·laborar amb un club de tanta rellevància al país, i ha destacat que precisament la donació de sang va lligada a la salut i a l'esport. L'objectiu de l'entitat és aconseguir com a màxim una quarantena de donacions, tenint en compte que el format és més reduït que en la resta de campanyes que fan durant l'any. “Si el format agrada, seguirem”, ha dit Llansó, que confia que aquesta col·laboració es pugui repetir un parell de cops a l'any.

De la seva banda, el director de comunicació del MoraBanc Andorra, Gabriel Fernández, ha recordat que el club serveix de plataforma per donar sortida a moltes iniciatives com la de la Creu Roja, i ha desitjat que amb aquesta col·laboració es pugui contribuir a donar encara més cobertura a les campanyes de donació de sang.