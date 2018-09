El paquet de mesures encaminat a solucionar el problema de la manca d'habitatges de lloguer i l'increment del preu estarà enllestit “en les properes setmanes”. Així ho ha explicat el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, abans de formar part de la celebració a Andorra del Dia mundial de treball social. El seguit de modificacions, que afecten diversos ministeris, s'entraran a tràmit parlamentari en forma de llei òmnibus i Espot ha avançat que el Govern està decidint si ho fa pel tràmit ordinari o pel tràmit d'urgència. En referència a l'aprovació definitiva de la llei, el titular d'Interior s'ha emplaçat als terminis de l'hemicicle però ha destacat que “tothom és conscient que cal que les mesures entrin en vigor com més aviat millor”.

Cal recordar que el 15 de febrer el titular d'Afer Socials ja va anunciar, en sessió de Consell General, que les mesures estarien enllestides en un termini d'un mes i que anirien encaminades, sobretot, a fraccionar el pagament de la cessió urbanística, la creació d'un figura impositiva per taxar els pisos buits i flexibilitzar les exigències per a la rehabilitació d'habitatges que es destinin al lloguer. En aquesta mateixa sessió parlamentària Espot ja va indicar que s'havia arribat a un consens total amb els comuns, pel que fa a les mesures que els afecten de manera directa, ja que setmanes abans havien mostrat els seus recels, sobretot pel que fa a la possible reducció en la cessió urbanística. Fruit d'aquest acord, la reducció de la taxa al final es va convertir en fracció d'aquesta taxa, i es va parlar d'un termini de deu anys.

Pel que fa a les crítiques dels propietaris d'habitatge davant la taxa sobre els pisos buits, el ministre ha reiterat que només s'imposarà en aquells casos que un pis estigui buit per causa no justificada. “La ciutadania del nostre país espera que donem respostes efectives a la problemàtica existent i això a vegades vol dir que potser no agradaran a tots els sectors”, ha subratllat Espot. Tot i això, ha explicat que les mesures s'aplicaran “ponderant tots els interessos”.