L'ambaixada de França i Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA) difonen el treball fotoperiodístic de Camille Lepage (1988-2014), la jove fotògrafa que va morir l'any 2014 en una emboscada a la República Centreafricana. Només un parell d'anys abans, Camille Lepage va agafar la càmera i una motxilla i se'n va anar al Sudan. La jove volia donar veu a aquells països en guerra que no tenen presència als mitjans de comunicació. El Sudan, el Sudan del Sud i la República Centreafricana van ser els seus destins abans de morir assassinada.

El vestíbul de l'edifici de RTVA acull, des d'aquest dimarts i fins al 5 d'abril, una mostra fotogràfica de Lepage, en què també s'hi poden veure retrats de la periodista i l'última imatge que va publicar al seu perfil d'Instagram abans de morir. L'ambaixadora francesa, Jocelyne Caballero, ha explicat aquest dimarts que Lepage era una jove molt compromesa i que no jutjava, sinó que s'involucrava amb les societats dels països on s'instal·lava. La diplomàtica també ha explicat que des de França es treballa per garantir la seguretat dels periodistes, tant a l'hora de preservar la seva llibertat d'informar com per vetllar per la seva vida. Lepage va ser la periodista francesa número vint assassinada en 25 anys a l'Àfrica negra.

Per la seva part, el director de RTVA, Xavi Mujal, ha destacat el compromís de la fotoperiodista, que es va jugar la vida per explicar què passava. A més, Mujal ha comentat que no descarta acollir més exposicions relacionades amb el periodisme.

Les imatges de Lepage, curosament seleccionades per la seva mare, Maryvonne Lepage, s'han presentat al Lycée Comte de Foix, i d'altres escoles les han visitat. Després de l'exposició pública a l'edifici de RTVA, es traslladaran al centre de batxillerat de l'escola andorrana i a Ordino.

En la seva curta trajectòria com a fotoperiodista, Lepage va guanyar un parell de premis prestigiosos, com el World Press Photo 2013, conjuntament amb William Daniels, i també un reconeixement de Pictures of the year, i va col·laborar amb molts mitjans de comunicació i a agències informatives. A l'esdeveniment Visa Pour l'Image de Perpinyà s'entrega el premi Camille Lepage, dotat amb 8.000 euros, i que gratifica un jove fotoperiodista. Pocs mesos després de la mort de la periodista, el pare, la mare i el germà de Lepage van crear l'associació Camille Lepage-On est ensembler, amb l'objectiu de “promoure la memòria, el compromís i el treball de Camille, a més d'ajudar i protegir els fotoperiodistes que treballen en zones de conflicte, i per ajudar les víctimes dels conflictes, segons els valors de Camille”.