El tram del rec del Solà que es va veure afectat a principi de mes per la caiguda d’un roc està sent sanejat i es preveu que quan aquests treballs, que han començat aquest mateix dimarts, acabin es pugui fer un estudi de detall per poder-hi ubicar proteccions definitives, tal com ha explicat la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol.

Marsol ha detallat que la setmana passada es van adjudicar els treballs per la via d’urgència i que no han pogut començar fins aquest dimarts arran del mal temps. És previst que s’allarguin uns tres o quatre dies, durant els quals els ocupants de dues vivendes pròximes no hi podran ser a casa seva, ja que estan afectats pels treballs. Un cop es facin aquestes obres de sanejament de la zona s’haurà de fer “un estudi de detall” i, per aquest motiu, Marsol ja ha parlat amb el ministeri d’Ordenament Territorial “per veure qui l’encarrega”. Aquest treball ha de ser el que serveixi per fer-hi les proteccions definitives d’aquesta zona de la que els estudis que es van fer arran de la caiguda del roc han constatat la inestabilitat i, per tant, la necessitat de fer un sanejament urgent. Pel que fa a com es costejaran els treballs, Marsol ha destacat que espera que es puguin finançar a mitges amb el Govern.

D’altra banda, la cònsol major ha volgut remarcar la continuïtat de les colònies d’estiu per als infants de la parròquia que aquest any se celebraran a França enlloc de l’alberg de la Comella. La cònsol major ha respost les crítiques de l’oposició manifestant que la zona on es faran, a l’Albi, “no és tan lluny” i ha afegit que potser s’aniran alternant les destinacions entre França i Espanya.