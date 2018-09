La primera prova puntuable del calendari de la Copa d'Andorra de curses de muntanya serà, per segon any consecutiu, la Jorma Urban Trail i es farà el proper 27 de maig. La cursa, impulsada pel comú d'Escaldes-Engordany i que transcorre pels carrers de la parròquia, arriba enguany a la segona edició i segons l'organització preveu arribar als 300 corredors, una cinquantena més que l'any passat. “És un circuit que permet córrer i fer bones marques, a la vegada que coneixes l'entorn natural i escaldenc”, ha ressaltat el corredor d'ultres de llarga distància Pau Capell, que participarà en la prova i ha animat tothom a fer-ho.

La Jorma Urban Trail torna a posar sobre la taula tres circuits diferents, de 5, 10 i una mitja marató de 21 quilòmetres, per arribar a totes les categories possibles i perquè l'esdeveniment també pugui ser molt familiar. La cursa vermella, la més llarga, puja fins a Entremesaigües, el refugi de Font Verd, baixa per Coll Jove, el pla de Sant Miquel d'Engolasters fins arribar al Pont de la Tosca, on s'uneix amb el tram del de cinc quilòmetres de la cursa més curta. La mitja marató acumula un desnivell d'uns 1.400 metres, uns 600 metres la cursa mitjana i uns 260 la petita. Com a novetats d'enguany i tal com ha destacat el conseller d’Esports, Jordi Vilanova, els dorsals aniran personalitzats i la bossa del corredor serà més completa ja que s'ha doblat el nombre de col·laboradors fins arribar a tretze.

La inscripcions presencials ja es poden fer a la botiga Jorma Trail d'Andorra la Vella i també es podran fer en línia a partir de dimarts de la setmana que ve. Els preus van de cinc a quinze euros, segons la llargada de la prova. La recollida de dorsals es farà el dissabte 26 de maig entre les cinc i les vuit de la tarda a la mateixa botiga. La mitja marató sortirà a dos quarts de nou del matí, la de deu quilòmetres a dos quarts de deu i la més petita a tres quarts de deu del matí del 27 de maig.

Entrenaments col·lectius per preparar la prova



“Consolidem la cursa i hi incloem millors avituallaments i per aconseguir atreure corredors del país però també de fora perquè la Copa d'Andorra cada vegada sigui més coneguda”, ha expressat Vilanova. En aquest sentit, i també seguint el fil de l'edició de l'any passat, també es proposen un total de sis entrenaments cada dijous a partir de les vuit de la tarda i del 12 d'abril. Són gratuïts i oberts a tothom i els dos darrers es destinaran a fer un reconeixement del circuit, la resta seran més físics.