La policia va detenir dissabte al Pas de la Casa un turista de 19 anys com a presumpte autor d’un delicte de furt, ja que s’hauria endut d’una botiga 29 cartrons de tabac valorats en 841 euros. Tal com informa la policia, el jove va introduir el tabac en un carretó de la compra i en arribar a les caixes de pagament, i veure que no hi havia ningú, va aprofitar per sortir-hi corrents, fugint amb la mercaderia.

Aquest no va ser l’únic delicte contra el patrimoni que es va registrar al Pas de la Casa la setmana passada, ja que els agents van detenir també, dilluns passat, un turista de 56 anys que hauria sostret de caixes enregistradores de les cafeteries de dos establiments hotelers 740 euros. Tal com informa la policia, els dies 17 i 18 es van cometre dos furts de diners a dos hotels ubicats a Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. A través de les càmeres de seguretat es va comprovar que es tractava del mateix autor. Gràcies a aquests fotogrames, els agents van localitzar l’home al Pas de la Casa, procedint a la seva detenció.

D’altra banda, i també al Pas de la Casa, dissabte va ser detingut un turista de 35 anys, com a presumpte autor d'un delicte de danys. L’home hauria esquerdat a cops de peu la porta de la recepció d'un immoble del Pas de la Casa i la reparació s’eleva a uns 700 euros.

Altres quatre persones van ser detingudes per maltractaments. Així, divendres, a Escaldes-Engordany, va ser detingut un home no resident de 34 anys, com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic, després d’haver agredit una dona a la via pública. El mateix dia, i també a Escaldes-Engordany, una dona resident de 20 anys, va ser arrestada per haver agredit presumptament la seva parella al carrer. A l’últim, dissabte van ser detinguts dos homes a la capital i a Escaldes. Així, van ser arrestats acusats dels delictes de maltractament i lesions després d’haver protagonitzat una baralla a l’interior d’una cafeteria d’Andorra la Vella.

Altres cinc persones van ser arrestades per haver donat positiu en controls d’alcoholèmia. Dues d’aquestes detencions van ser arran de controls rutinaris, en què els conductors van donar 1,99 i 2,36 grams d’alcohol per litre de sang; un altre arrest va ser per una infracció al Codi de la circulació i altres dos per accidents amb danys materials en què els conductors van donar 1,47 i 1,36 grams d’alcohol per litre de sang.

A l’últim, un temporer de 19 anys va ser detingut al Pas de la Casa, com a presumpte autor dels delictes d'amenaces, injúries i resistència greu als agents de la policia. La patrulla va ser requerida en dues ocasions durant una tarda pel comportament de l’home, una per una baralla a Incles i una altra pel seu estat d'embriaguesa a Soldeu. Mentre se’l traslladava al Pas de la Casa, va tenir “unes reaccions desproporcionades” cap als agents, segons han informat des de la policia.

Altres tres detencions van ser per un delicte contra la integritat física i moral, una altra per un incompliment de la prohibició de conduir en tenir retirat el carnet i l'última, per l’incompliment d’una ordre d’expulsió administrativa.