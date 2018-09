Els usuaris dels forfets diaris d'itinerància d’Andorra Telecom podran escollir, des d’aquest dilluns 26 de març, si volen contractar la modalitat de dades, de veu o les dues a la vegada. Aquestes opcions suposen una millora respecte la modalitat de contractació anterior, en què les dues opcions s’activaven de manera conjunta. Els preus dels dos forfets es mantenen a 1,5 euros i permeten efectuar, diàriament, 100 MB de dades o 60 minuts de trucades en els països inclosos.

D’altra banda, s’ha millorat la zona d’abast d’aquests forfets afegint països de gran afluència turística com Croàcia i d’altres que completen l’àmbit europeu (Estònia, Letònia i Lituània). D’aquesta manera, els usuaris poden fer ús d’aquesta modalitat d'itinerància als Estats Units, tota la Unió Europea i altres països adjacents com Suïssa o Noruega. Cal destacar, a l'últim, que tant l’activació com la desactivació d’aquests forfets es poden realitzar de manera senzilla a través de l’aplicació o del web d’Andorra Telecom, de manera que la gestió d’aquests productes sigui el més còmoda possible per als usuaris.

El forfet diari de veu caduca a les 23.59 hores del mateix dia que s’activa. En cas d’exhaurir els 60 minuts inclosos, es renovarà automàticament. Els minuts es descompten per minut sencer i si no es fan ni es reben trucades des de la zona 1, el forfet no s’activarà. El de dades també caduca a la mateixa hora que l'anterior. En cas d’exhaurir els 100 MB inclosos i continuar fent dades, es renovarà automàticament. Si no es consumeixen dades des de la zona 1, el forfet no s’activarà.

Els països inclosos a la zona 1 són: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, els Estats Units d’Amèrica, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Guernsey, Hongria, Illa de Man, Illes Aland, Illes Fèroe, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Jersey, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Mònaco, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República d’Eslovàquia, República Txeca, Romania, San Marino, Suècia, Suïssa, el Vaticà i Xipre.