En motiu de les vacances de Setmana Santa, Naturlàndia ha obert per primera vegada aquest any les activitats de la cota 1600. Aquestes se sumen a les de la cota 2000, més encarades a les activitats de neu, i permeten al parc tenir el 100% de les instal·lacions obertes durant aquestes festes i fins al 3 d'abril. A partir d'aquí Naturlàndia inicia un període de parada tècnica que s'allargarà fins al 27 d'abril, tal com ha informat la responsable comercial del parc, Vicky Grau. Quan es reobri, ja serà en clau de temporada d'estiu.

Grau ha explicat que totes les activitats del parc a la cota 2000 i a la 1600 estan durant aquests dies operatives, com l'Airtrekk, la tirolina o el tir amb arc. D'aquesta manera confien igualar les xifres d'afluència de les darreres temporades per Pasqua. Ajudarà també l'estat de la neu, que permet seguir oferint l'activitat d'esquí de fons tot i trobar-nos ja a la primavera. Grau ha informat que del 30 de març a l'1 d'abril seran els dies on es preveu més freqüentació al parc i que el més fort de tots sigui el dissabte 31. En qualsevol cas, tenen reserves durant tota la setmana, especialment de grups de joves i infants.

Pel que fa al balanç d'aquesta temporada d'hivern, la responsable comercial ha informat que esperen a acabar la Setmana Santa per fer balanç però que en línies generals estan contents amb l'afluència. “Les sensacions són bones, estem satisfets”, ha manifestat, tot i que han alguns dies hagut de tancar el tobotronc, l'atenció estrella, per causa del mal temps.

I en relació a l'estiu, Grau ha assegurat que no es plantegen novetats en relació a la temporada passada.