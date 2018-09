La Plataforma Sindical de l’Administració ha entrat aquest dilluns al matí una carta al servei de Tràmits adreçada al cap de Govern en la qual demanen la “destitució immediata” de la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració “per no entendre el que és una societat democràtica, amb drets constitucionals” i per “menystenir els drets socials, laborals i sindicals dels treballadors de l’administració pública”. D’aquesta manera, valoren el fet que la ministra manifestés que no hi hauria més trobades amb els sindicats per negociar la Llei de la Funció Pública. De manera paral·lela, els sindicats treballen en la quantificació dels dies descomptats en les nòmines dels treballadors pels dos dies de vaga per presentar una demanda a la Batllia.

D’aquesta manera, els representants dels treballadors públics han emès un comunicat en què posen en relleu que els “avergonyeix la poca cultura democràtica demostrada [per la ministra] front l’exercici d’un dret constitucional com és el dret de vaga”. Destaquen que “l’obligació de tot demòcrata” és buscar “el consens i el diàleg” un cop els sindicats van exercir el seu “legítim dret de vaga” i afegeixen que “la ministra ha demostrat no estar a l’alçada de les circumstàncies, negant la possibilitat de diàleg al declarar no voler tornar a seure amb els sindicats”. D’aquesta manera, destaquen que “ha suspès en diplomàcia i ha faltat a les seves obligacions” com a titular de la cartera de Funció Pública. Conclouen que ha “menystingut” els treballadors de la Funció Pública, mostrant “poc tacte” cap als drets dels treballadors i que això seria “inversemblant” a Europa.

D’altra banda, els representants dels sindicats han començat a recollir informació sobre les nòmines de tots els treballadors per quantificar els dies descomptats per fer vaga, amb la intenció de presentar una demanda ja que consideren que no hi ha cap llei que empari que els dies de vaga s’hagin de descomptar de la nòmina. D’aquesta manera, una de les portaveus, Lara Vilamala, ha destacat que el dret de vaga és un dret laboral i que per tant l’absència del lloc de treball està justificada i no s’hauria de deixar de cobrar aquests dies. A més, ha recordat que quan hi va haver aturades en protesta pels canvis en la jubilació als mestres no se’ls va descomptar de les seves nòmines.

De manera paral·lela, els sindicats estan ultimant les iniciatives legislatives populars perquè hi hagi un avançament electoral, es reclamin responsabilitats polítiques i es canviï la llei electoral. Un cop tinguin aquests textos començaran a recollir signatures.