El vestíbul del Centre esportiu dels Serradells està de reformes. Tal com han informat des del comú, la setmana passada van començar les obres de renovació íntegra de la recepció, que passarà a ser una zona molt més diàfana i oberta que la que hi havia fins ara. El nou espai tindrà dues àrees diferenciades per agilitzar l’atenció al client: un mostrador central per a gestions més breus i un altre d’adjacent per fer les inscripcions. El projecte té un cost de 186.000 euros.

Les obres també inclouen la reforma de la porta principal d’accés al centre esportiu, situada a la plaça Pierre de Coubertin, just enfront dels elevadors que connecten amb la resta de plantes dels Serradells i amb l’entrada de l’escola bressol. Així doncs, se substituirà l’actual accés per una porta elèctrica que facilitarà l’accés a les famílies que hi pugen amb infants. Aquests treballs estan valorats en 26.000 euros.

El projecte té una durada prevista de 60 dies laborables i, per tant, s’estima que la nova recepció estarà enllestida al juny, abans de l’inici de la campanya d’estiu.

Mentre durin les reformes, s’ha habilitat una nova entrada provisional a les instal·lacions esportives, annexa a la recepció actual. Per accedir-hi des dels ascensors que connecten amb l’aparcament de les plantes baixes, els usuaris han de sortir a la plaça Pierre de Coubertin i entrar per la porta exterior del centre.

Aquests treballs coincideixen amb la remodelació integral que s’està duent a terme des de novembre de l’any passat a la façana exterior i les parets interiors i que està valorada en prop de 2,8 milions d’euros. Tal com ha explicat el cònsol menor i conseller d'Esports, Marc Pons, el gruix d'aquests treballs ha d'estar enllestit a finals de novembre i tot i que en el futur encara s'hauran de fer obres que s'espera que ja no tindran tanta afectació per als usuaris. D'aquesta manera, ha recordat que caldrà fer la coberta de la sala polivalent, per exemple, i que després s'haurà d'incidir cada any en treballs de manteniment, per evitar el deteriorament de les instal·lacions.

Les obres de remodelació de la façana tindran, de fet, una afectació aquest estiu en la piscina interior, que estarà tancada aprofitant que els usuaris tindran en servei l'exterior. I és que les obres suposaran que s'hagin de treure les parets actuals de la piscina interior per posar-n'hi unes altres. De manera paral·lela, al llarg d'aquest any es faran treballs per reubicar el gimnàs a la planta 2, on passarà a tenir una superfície molt superior a l'actual i el gimnàs actual es reconvertirà en sala fitness. També es faran millores als despatxos i a la zona dels vestuaris.

En paral·lel, s’ha publicat la convocatòria d’un concurs nacional per adjudicar la concessió de la gestió del bar interior del centre esportiu, que des de fa mesos està tancat. En la selecció de les ofertes, que es poden presentar fins el 20 d’abril, el comú donarà prioritat a aquelles que s’adaptin a l’horari de funcionament dels Serradells (de les 8 fins a les 22 hores) per cobrir les necessitats dels usuaris. Al bar, a més, s’hi habilitarà una zona de jocs infantils pensada per a les famílies.