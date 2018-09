Les dades fetes públiques aquest dilluns pel departament d'Estadística situen els abonaments per servei durant el mes de febrer en 46.933 abonats als serveis de telefonia fixa, 80.903 abonats als serveis de telefonia mòbil i 34.482 abonats a Internet de banda ampla. Aquestes dades suposen una variació percentual del 0,7% negatiu respecte al mes de febrer de l’any anterior en telefonia fixa i del 5,3% positiu en telefonia mòbil. Quant a abonats a Internet de banda ampla, es registra una variació percentual positiva del 4,9%.

Pel que fa als abonats en telefonia fixa, destaca la variació percentual positiva en abonaments a 'Canals de veu per centraleta IP', amb un 19% respecte al mes de febrer de l'any anterior. En telefonia mòbil, destaca la variació percentual positiva en 'Contractes', amb un 7,3%. L'opció de 'Canals de veu per centraleta IP' va destinada a empreses que disposen d’una centraleta de veu física i volen una solució avançada per a les comunicacions amb els seus clients. Inclou tarifa plana, 3.000 minuts a fixes nacionals i multiubicació geogràfica. També es poden integrar els mòbils de l’empresa i disposar de tarifa plana per a les trucades amb origen o destinació a una extensió mòbil del grup.

Durant els dos primers mesos de l’any 2018, en comparació al mateix període de l’any anterior, hi ha hagut una variació percentual negativa en telefonia fixa (0,6%). Per contra, hi ha hagut una variació percentual positiva en telefonia mòbil (5,4%) i en els abonats a Internet de Banda Ampla (5%). Quant als abonaments per servei, les dades mitjanes dels darrers 12 mesos se situen en 46.738 abonats per a la telefonia fixa, amb una variació percentual negativa del 0,8% respecte al període anterior. Pel que fa a la telefonia mòbil, se situen en 78.488 abonats, amb una variació percentual del +6,6%, i per l’Internet de banda ampla se situen en 33.252 abonats, amb una variació percentual positiva del 5,6%.

El tràfic telefònic en minuts sense Internet, durant el mes de febrer del 2018, se situa en 16,65 milions, amb una variació percentual negativa del 4,1% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 10,19 milions de minuts (61,2% del total i amb una variació percentual negativa del 5,7%), mentre que el tràfic internacional ha estat de 6,46 milions de minuts (38,8% del total i amb una variació percentual negativa de l'1,4%). Durant els dos primers mesos de l'any 2018, en comparació amb el mateix període del 2017, hi ha una variació percentual positiva del 0,8% en el tràfic telefònic en minuts sense Internet. Això és perquè el tràfic nacional té una variació del 2,1% i el tràfic internacional de l'1,2% negatiu. Quant al tràfic telefònic de minuts sense Internet, les dades acumulades al llarg dels darrers 12 mesos se situen en 197,19 milions, amb una variació percentual negativa del 0,4% respecte al mateix període anterior. Pel que fa al tràfic nacional, els minuts han estat de 129,39 milions (65,6% del total i amb una variació percentual positiva del 2,8%) i pel tràfic internacional, els minuts han estat de 67,81 milions (34,4% del total i amb una variació percentual negativa del 5,9%).

El tràfic per Internet en GB, durant el mes de febrer, se situa en 2,85 milions de GB, amb una variació percentual positiva del 26% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Pel que fa al tràfic nacional, ha estat de 68.672 GB, un 2,4% del total (amb una variació respecte al febrer del 2017 del -87,7%) i pel que fa al tràfic internacional, ha estat de 2,79 milions de GB, un 97,6% del total. Cal destacar la variació del tràfic per Internet mòbil, que aquest mes augmenta un 75,2% respecte al febrer del 2017.

Pel tràfic telefònic sense Internet en minuts amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, presenta una tendència mensual estable en el darrer mes, tot i que negativa, mantenint-se en un 0,7% aquest mes de febrer. Aquest fet s’explica per la tendència estable del tràfic internacional en els darrers dos mesos, que es manté en un -0,4%. El tràfic nacional presenta una tendència a la baixa en els darrers tres mesos, situant-se en un 0,9% aquest mes de febrer. Pel tràfic telefònic per Internet en GB amb dades ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, la variació percentual mensual en els darrers dos mesos és a l'alça, situant-se en un 1,8%. Pel que fa el tràfic d’Internet internacional, presenta una lleugera tendència a l'alça en el darrer mes, i se situa en un 3,4%. En canvi, pel que fa el tràfic nacional, mostra una forta tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se en un 46%.