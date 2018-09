Ja fa tres setmanes que el Govern va posar en funcionament el Servei de Trobada Familiar, un espai pensat perquè les famíles que viuen situacions conflictives (separacions, violència de gènere, etc.) puguin mantenir trobades, especialment pensant en els fills d'aquestes parelles. El servei, que s'ubica a l'edifici de Clara Rabassa, va començar amb vuit usuaris, tal com va informar a principis de març durant la visita a les noves instal·lacions el ministre d'Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot. En l'actualitat, ja són quinze les famílies que utilitzen les sales per a les trobades. “I anirà augmentant”, ha assegurat la secretària d'Estat d'Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, ja que es tracta d'un servei que ve a cobrir una mancança al país i que cada vegada genera més demanda.

El Servei de Trobada Familiar ofereix quatre modalitats de trobada. Per una banda, la més habitual almenys fins l'actualitat: la supervisada. En aquesta “el professional no ha d'estar dins de la sala, pot entrar i sortir i controlar a través del vidre bidireccional o les càmeres que hi ha a totes les sales”, ha explicat Fenoll. També hi ha la tutelada, “on el professional ha d'estar necessàriament a dins per escoltar, verificar i controlar que no hi hagi un comportament inadequat” que obligui a suspendre la visita i reprendre el menor. És especialment important en aquests casos el protocol que s'ha establert amb el Cos de Policia. Tal com ha explicat Fenoll, les instal·lacions estan connectades amb el cos i, si hi ha visites que poden ser problemàtiques, ja es compta amb una patrulla de policia per la zona, així com un un “botó antipànic” a l'abast de les persones que es troben dins de la sala. Per tot plegat, i si es dona un cas conflictiu, “la policia pot intervenir en 4-5 minuts”, ha garantit Fenoll.

Les altres dues tipologies de visites són les d'intercanvi, per a casos de progenitors que tenen una relació molt dolenta i no es poden trobar en un mateix espai físic. “Emplacem a una hora a un, i a una hora l'altre, perquè no coincideixin en res”, informa la secretària d'Estat. Arriba el progenitor custodi, deixa el menor, marxa i arriba el no custodi perquè tingui lloc l'intercanvi.

Finalment, hi ha una quarta tipologia de visita, “molt excepcional” però que està a disposició de les famílies si el batlle considera que pot ser beneficiosa. Es tracta de les trobades a espais no convencionals, fora de les instal·lacions, com pot ser una cafeteria, el parc o fins i tot per anar de compres. Però són casos aïllats on hi ha la certesa plena que els progenitors no tindran cap comportament agressiu, perquè és dins el Servei de Trobada Familiar on “tenim tots els mitjans i pots garantir tota la seguretat”, ha plantejat Fenoll.

Concretament, les noves instal·lacions compten amb una sala despatx i dues sales de visita, una infantil (per a menors de fins a 8-10 anys) i una per a adolescents de fins a 18 anys. De moment l'espai és suficient però, si és necessari i segueix creixent la demanda, s'ampliarà.

“Les visites tutelades no es poden eternitzar”

Pel que fa a la durada d'aquestes visites, en el cas de la tutelada ha de ser de màxim una hora, mentre que les supervisades de dues hores. La voluntat és de “temporalitzar-ho tot molt”, ha explicat Fenoll. També pel que fa a fins quan poden tenir lloc aquestes visites. Les tutelades un màxim durant tres mesos, perquè s'entén “que si no prospera en aquest termini” cal suspendre-la i esperar que els afectats estiguin preparats. “Les visites tutelades no es poden eternitzar”, ha justificat la secretària d'Estat. En canvi les supervisades es poden perllongar fins a un any, i les d'intercanvi es poden allargar tot el temps que calgui.

El Servei de Trobada Familiar deriva de la Llei per l'erradicació de la violència de gènere del 2015. Fins ara es donava un servei similar però dins d'un horari reduït i sense totes les garanties actuals. Tal com ha explicat Fenoll, van visitar diversos centres d'Espanya per assessorar-se tant en l'àmbit de com havien de ser les instal·lacions com de les normatives que giren entorn del servei.