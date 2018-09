Prop d'un centenar de persones han assistit, aquest dissabte a la tarda, a la gala final de la cinquena edició del Talentejant, el concurs d'arts escèniques que organitza el departament de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany, amb la col·laboració de Carisma. El públic ha pogut veure petites representacions escèniques, màgia, molta música i, fins i tot, un monòleg. Les 12 actuacions finalistes han anat passant per damunt l'escenari de la sala Prat del Roure, on un jurat format per professors de diferents disciplines artístiques i la consellera de Joventut del comú escaldenc s'han encarregat d'escollir els guanyadors.

El tribunal ha repartit fins a cinc premis. Esther Bird, que ha cantat en directe 'City of stars', de la pel·lícula La La Land, s'ha proclamat guanyadora de la categoria de música-cançó individual de 12 a 17 anys. En la mateixa categoria, però de 18 a 20 anys, ha guanyat Juliette Normenn-Smith, interpretant una peça pròpia amb la guitarra, titulada 'À toi, mon chéri'. La millor representació escènica en grup se l'ha endut Art Girls, un conjunt de teatre de quatre noies, mentre que l'individual ha caigut en mans d'Antoni Zamora i la seva màgia. Finalment, pel que fa a la categoria de música-cançó en grup, s'ha premiat el duet Laia & Marc i la seva interpretació de 'Riptide'.

Tot i que no ha resultat premiat, un dels moments especials de la gala l'ha protagonitzat el jove Toni Fernàndez. L'intèrpret, que és cec, ha sortit a l'escenari amb la seva guitarra i el seu pedal Loop i ha encantat el públic, que s'ha animat a cantar amb ell el final de la seva actuació, 'Havanna Cover'.

La consellera de Joventut del comú d'Escaldes-Engordany, Laura Lavado, ha fet una valoració molt bona del cinquè Talentejant, ja que enguany s'hi han incorporat noves disciplines artístiques com el teatre. “Això per nosaltres és un bon símptoma, ja que el ventall és una mica més ampli cada any”, ha dit Lavado. La consellera també ha destacat l'elevat nivell dels participats i ha apuntat que hi ha molt de talent amagat, de joves que, per por o vergonya, no s'atreveixen a participar-hi, als quals ha animat a fer-ho en properes edicions. L'objectiu del comú és ampliar la xifra de participants i el nombre de disciplines artístiques.

El concurs ha estat presentat pel grup de teatre 'Generació J', que han introduït cadascuna de les actuacions amb escenes quotidianes de la joventut i les seves problemàtiques. Al final, mentre el jurat decidia el veredicte, el públic també ha pogut gaudir de dues actuacions de dansa de jazz i fusió, de la mà de Les Popi's i LMC, respectivament.

Els guanyadors de les diverses categories del concurs Talentejant s'han endut premis en metàl·lic i vals per a formació o material. A més, podran actuar en alguns dels actes que s'organitzen a la parròquia d'Escaldes-Engordany. El primer on se'ls podrà veure serà el cicle Músiques del món.