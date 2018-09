Des d'aquest dissabte a les deu del matí la plaça dels Arínsols d'Encamp acull la primera edició d'un mercat solidari que té com a principal objectiu recaptar fons per a la Fundació Josep Carreras, per lluitar contra la leucèmia. “És una malaltia molt greu i necessitem que s'impliqui molta gent per arribar a aconseguir que algun dia sigui curable 100%”, ha expressat una de les organitzadores del mercat, Lucrezia García. La trobada té la voluntat de repetir-se de forma periòdica i està impulsada per l'agrupació Solidaris i compta amb el suport de diverses entitats públiques i privades, com Bomosa o Laika. “Aquesta primera vegada mirarem com respon el públic i en funció d'això decidirem amb quina periodicitat ho impulsem”, ha explicat.

A la plaça encampadana hi ha tot un reguitzell de productes, a preu reduït, de decoració, cosmètica saludable, bijuteria, gastronomia, entre d’altres. Però a part dels productes, l'organització ha preparat múltiples activitats al voltant del mercat per dinamitzar-lo i aconseguir atreure a molts visitants. El programa d’activitats de dissabte ha començat amb una tallada de cinta a les deu del matí, que ha donat pas a l’actuació musical al piano de Carme Morales. Una hora més tard el Cor Rock d’Encamp ha delectat els assistents i cap a dos quarts d'una del migdia l’Esbart Sant Romà ha fet una ballada. A la tarda serà el torn de les Swing Girls i a les quatre el de Chrissie Dean – Country rock & roll.

Al llarg del matí d'aquest dissabte els pilots Álex Rins i David Lamelas han signat gorres i samarretes que han destinat a la causa. El mercat continuarà aquest diumenge, també a partir de les deu del matí, i entre les 11 hores i la una del migdia actuarà Gil Rossell al piano. Finalitzaran les actuacions amb Chrissie Dean – Country rock & roll a les 16 hores i amb una classe Kundalini amb tancament de gongs tibetans a càrrec de Meri Cardelús a les 19 hores.