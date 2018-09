Els consellers del PS+Independents del comú d'Encamp, Joan Sans i Pere Marsenyach, han proposat, “per tercera vegada”, a l'equip de govern, que elabori un pla local de joventut per poder disposar d'un diagnòstic de la realitat del jovent de la parròquia, de manera que a partir d'aquesta anàlisi es podran definir les accions a realitzar. El conseller Joan Sans ha lloat la tasca que fan els tècnics de joventut, però ha subratllat que no tenen una fotografia de la realitat dels joves per poder dissenyar una estratègia. Sans ha posat com a exemple el Pla local de joventut d'Andorra la Vella, l'única parròquia que en té un. El conseller també ha subratllat que al Servei d'Ocupació, el 17% dels inscrits són menors de 25 anys, i si s'amplia la franja fins als 39 anys, el percentatge arriba al 47%. Sans ha demanat quants d'aquests joves són d'Encamp, però des del comú no li han donat resposta.

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, i el conseller de Joventut i Esports, Xavi Fernández, han replicat que el comú forma part de la Taula Nacional de Joventut, de la qual formen part els set comuns, on “es realitza un estudi profund de la realitat dels joves del país per mancomunar una estratègia comuna”. A més, Fernández ha avançat que es construirà un Punt Jove al Pas de la Casa. El conseller va revelar que s'estan preparant tallers per prevenir el consum d'alcohol, titulats 'T'ho empasses tot', i un projecte que abraçarà 500 joves per aconseguir la seva primera feina, i que consistirà en un programa de formació i mobilitat. També ha comentat que s'està preparant una ordinació amb incentius fiscals perquè els joves emprenedors s'instal·lin a la parròquia. Sans ha insistit en la necessitat d'un pla específic per al jovent d'Encamp.