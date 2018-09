Un recull de més de mil imatges de la història del Principat. Així és el llibre 'Andorra. Nova aproximació a la història d’Andorra', de Jordi Guillamet, que aquest divendres a la tarda ha recollit el premi Llibre Idees. Les fotografies procedeixen de nombrosos arxius públics i col·leccions privades, tant d’Andorra com de fora, i l’obra també inclou un recull complet de la història de l’art del país. L'entrega del guardó, que ha comptat amb la presència de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, s'ha fet a la mateixa llibreria del centre comercial Illa Carlemany i s’atorga per ser la publicació d’autor andorrà o resident andorrà més venuda dels últims anys. Està dotat amb 500 euros per bescanviar a la llibreria i al centre comercial. A més del xec, Guillamet també ha recollit una escultura de Jordi Casamajor feta per a l’ocasió.

El guardó vol donar suport a la literatura feta al país, tal com ha explicat la responsable de la botiga, Pamela Méndez, que ha assegurat que “els andorrans donen molt suport a l’escriptor local”, com l’obra de Guillamet, “un llibre fet amb amor al Principat”. Per celebrar els deu anys de la llibreria Idees, a part de l'entrega del premi, al llarg de tota la tarda d'aquest divendres la botiga ha celebrat diversos actes que han començat a les cinc de la tarda amb l'aplicació de diversos descomptes i sortejos. Els més petits han pogut gaudir d'activitats de globoflèxia i maquillatge, amb la presència dels personatges del Club Piolet, el Piolet i l’Andi. Méndez també ha explicat que la botiga ha passat per moments complicats i que cada vegada és més difícil que una llibreria pugui celebrar deu anys.