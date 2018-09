El Govern ha atorgat en el període comprès entre el 2013 i el 2017 un total de 809 permisos per a l’exercici d’una professió liberal per part de persones que no tinguin la nacionalitat andorrana. El major volum de professionals que han rebut un d’aquests permisos han estat els metges, amb 202, comptant entre aquests tant els especialistes (un centenar) com els de medicina general (102). En segon lloc, estarien els 200 infermers que també ha rebut aquesta autorització i, en tercer lloc, estarien 85 enginyers.

Cal destacar també que l’any en què es van concedir més permisos va ser el 2015, amb un total de 302, seguit del 2014, quan n’hi va haver 167. El 2016 se’n van concedir 137; 135 el 2017 i 68 el 2013, segons les dades facilitades pel ministeri d’Economia, Competitivitat i Innovació a preguntes del conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, i tal com consta recollit al butlletí del Consell General publicat aquest divendres.

Altres dades recollides constaten que entre el 2012 i el 2017 l’executiu ha rebut 3.647 sol·licituds d’autorització d’inversió directa en el marc de la Llei d’inversió estrangera, de les quals se n’han atorgat 3.451, per un import estimat de 515 milions d’euros. Finalment se n’han formalitzat 2.814, per un import de 361 milions. El sector que genera un major volum de formalitzacions és el de prestació de serveis amb 1.269, i en segon lloc, amb 909, el de la comercialització, venda al detall i a l’engròs. En tercer lloc, hi ha les 334 del sector patrimonial. En canvi, si es té en compte l’import autoritzat, és el patrimonial el que ocupa el primer lloc, amb 115 milions, front els 95 de la prestació de serveis, els 71 del comerç i els 53,9 de la promoció immobiliària i la construcció.

De les preguntes formulades per Naudi se’n desprèn que el Govern no té una estimació del volum de negoci generat finalment per tots aquests negocis.

Finalment, altra dada destacada és que, pel que fa a la inversió en immobles, s’han autoritzat 2.288, sent el 2016, amb 527, quan més se’n van autoritzar.