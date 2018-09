El director de la Fundació ActuaTech, Marc Pons, ha participat aquest divendres a Florència en el congrés Town Meeting Top Italian Destinations. Els participants han volgut conèixer com treballa Andorra la innovació en el camp del turisme, des del punt de vista de l’anàlisi de dades i l’ús de sensors per millorar-ne la seva eficiència, competitivitat i sostenibilitat. L’esdeveniment s'organitza en el marc del pla estratègic de turisme d’Itàlia, que té per objectiu desenvolupar i gestionar d'una manera sostenible els fluxos turístics a les grans destinacions. Pons hi ha anat convidat pel ministeri de Cultura i Turisme d’Itàlia.

Pons ha participat en un acte amb la presència de 150 experts de les cinc principals destinacions turístiques italianes: Roma, Florència, Nàpols, Venècia i Milà. En aquestes ciutats, vist l'augment dels fluxos turístics mundials, s'està duent a terme un debat públic sobre com gestionar de forma sostenible el fenomen turístic, que involucra a tota la comunitat. En aquest sentit, el director general de Turisme d’Itàlia, Francesco Palumbo, ha destacat que “hem convidat a Andorra a fer una xerrada molt important perquè és una destinació on s’ha desenvolupat fortament el sector turístic i es mou ara en el camp de la innovació. Per a nosaltres, que som una destinació turística molt important a nivell mundial, és determinant entendre què fan aquelles localitats que estan més avançades en l’ús de la tecnologia per la gestió del turisme”. Palumbo ha reiterat que “estem molt interessats en conèixer quins són els projectes d’innovació d’Andorra”.

Per la seva banda, el director de la Fundació ActuaTech ha explicat que “per a nosaltres és molt importants que països com Itàlia es fixin en la nostra feina. Hem compartit el que estem impulsant des d’Actua i també hem aprofitat per intercanviar coneixements amb experts de les ciutats italianes més importants”. Les sessions de treball han servit per discutir polítiques de gestió dels fluxos turístics, els problemes, les necessitats socials i les possibles solucions. En aquest sentit, el director de la Fundació ActuaTech ha mostrat els projectes Big Data d’anàlisis d’esdeveniments turístics, mobilitat i sostenibilitat que s’estan realitzant a Andorra.

Pons ha centrat bona part de la seva intervenció en explicar com desenvolupar habilitats d'anàlisi de dades turístiques, també en funció predictiva, i en com utilitzar-les per desenvolupar serveis turístics personalitzats, millorar l'experiència dels visitants i fer que els fluxos turístics siguin més sostenibles. Durant la jornada han tingut lloc també diverses sessions de treball relacionades amb les ciutats intel·ligents, a fi de millorar l'experiència turística, ampliant la seva sostenibilitat i els impactes econòmics i socials per als territoris, i també sobre mobilitat amb l’objectiu d’implementar serveis per al sistema de transport que satisfacin les necessitats dels turistes amb els residents i que, a la vegada, afavoreixin l'accessibilitat als atractius de la perifèria.