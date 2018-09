Aquest divendres a les 13 hores acabava el termini perquè les empreses presentessin les ofertes per a l'embelliment de l'avinguda Meritxell en el tram comprès entre el carrer Bisbe Príncep Iglesias i el carrer de les Canals, que no va ser adjudicat amb els altres tres trams de carrer, ja que cap empresa hi va concórrer. En aquesta nova convocatòria, que s'havia convocat de manera urgent, s'han rebut finalment dues ofertes d'empreses o grups d'empreses que ara s'hauran de valorar.

L'adjudicació d'aquest tram es farà al proper consell de comú que està previst per a principis d'abril. Per tant, tal com informen des de la corporació comunal, és previst que les obres d'aquest quart tram comencin a mitjan abril. La resta de trams, és a dir, els compresos entre Bisbe Príncep Iglesias i el carrer de la Unió, tres en total, començaran a embellir-se a partir del dia 3 d'abril tal com ja es va acordar, amb la voluntat que els treballs estiguin totalment conclosos el 4 d'agost.