La usurpació d'identitat és una tàctica que fan servir els criminals per obtenir informació personal. En aquest cas, una estafa típica consisteix en un correu electrònic fraudulent que sembli ser originat per una persona, comerç o grup conegut, per tal d'intentar aconseguir dades confidencials. I des que hi ha les aplicacions de missatgeria instantània, aquesta pràctica també ha arribat als telèfons mòbils. L'operador de telefonia Andorra Telecom ha informat aquest divendres, a través de les seves xarxes socials, que si algun client rep un missatge de WhatsApp o Telegram d'un destinatari desconegut, que es tracta d'un intent de 'phishing' “per usurpar la teva identitat o accedir als teus contactes, fotos i arxius personals”. És per això que la companyia recomana no contestar i bloquejar immediatament el contacte.

Aquest avís coincideix la mateixa setmana en què s'ha difós, a través de WhatsApp, un arxiu de veu en què una persona fa córrer una informació falsa al voltant del segrest d'una noia de 17 anys a Soldeu, per part d'un home i una dona que viatgen en una furgoneta de color negre i sense matrícula a la part posterior. La Policia ha desmentit la veracitat del missatge, però es tracta d'un cas més de notícies falses que es difonen a través de les xarxes socials i que provoquen alarma entre la societat.