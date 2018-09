Les estacions d'esquí del país creuen que faran una bona Setmana Santa per les bones condicions de la neu i pel bon ritme de reserves que estan registrant. Tot i això, són prudents tenint en compte que les previsions meteorològiques “no són les millors”. El director general de Grandvalira, Alfonso Torreño, ha destacat que malgrat que les previsions de vendes no són tan bones com els agradaria, calculen que s'arribarà a un 80 o 85% d'ocupació, i que les xifres superaran clarament les de la Setmana Santa de l'any passat, que va caure a l'abril, i seran similars a les de fa dos anys, quan es va registrar una de les millors Setmanes Santes dels últims 10 anys.

Per la part de Vallnord, al conjunt de les estacions, es preveu una venda d'aproximadament 37.000 forfets de dia al llarg de tota la Setmana Santa. Aquest nombre de dies d'esquí venuts representar igualar registres respecte la mitjana de les darreres Setmanes Santes a Vallnord. “Podríem superar aquesta mitjana si el temps acompanya, però som molt prudents perquè de moment les previsions meteorològiques per aquest primer cap de setmana no són bones”, ha ressaltat el director de Pal-Arinsal, Josep Marticella. Pel que fa a la qualitat de neu, Marticella assegura que les condicions són “immillorables” i que hi ha prop de dos metres de neu a les cotes més altes de les pistes.

L'alta afluència ja comença aquest mateix cap de setmana, però els dies més forts seran divendres, dissabte i diumenge de la setmana vinent. Tot i que cal saber com evolucionarà el temps durant aquest darrer període d'alta afluència d'esquiadors, Grandvalira espera complir l'objectiu fixat d'augmentar un 2% les vendes durant la temporada.

Ocupació hotelera d'entre el 70 i el 85%

Pel que fa a la previsió de pernoctacions al país durant els dies de vacances de Setmana Santa varia segons les dates i la zona. Des d'aquest mateix divendres i fins dimecres que ve la previsió d'ocupació hotelera és del 70%, segons ha indicat el president de la Unió Hotelera, Manel Ara. En canvi, el nombre de reserves augmenta fins al 85% durant els dies festius de la Setmana Santa, és a dir, des de dijous fins diumenge. “El percentatges podrien augmentar encara més si la reserva d'última hora acompanya”, ha esclarit Ara. Tot i això, l'ocupació arreu del país és desigual, ja que a les parròquies altes (Encamp i el sector Pas de la Casa i Canillo), independentment de la reserva d'última hora, es fregarà el 90% d'ocupació mentre que a la capital i a Sant Julià amb prou feines arribaran al 70 per cent.

Per Ara, la clau perquè la reserva d'última hora s'animi dependrà del vent i del bon temps. “L'hivern no acaba de marxar i la gent encara està molt pendent de la previsió meteorològica”. Respecte els números d'ocupació hotelera que es van registrar l'any passat, el president veu complicar assolir-los ja que “gairebé es va fregar el 100% a tot Andorra perquè feia molt bon temps i estàvem al mes d'abril”. Malgrat això, Ara apunta que la recaptació econòmica que s'acabi fent d'aquest dies pot ser la mateixa o superior a fa un any. “Com que la Setmana Santa enguany ha caigut més aviat la temporada s'ha compactat i els preus són més alts que l'any passat”, explica. El president de la Unió Hotelera no preveu un pic puntual pel que fa a problemes de circulació, sinó que aquesta serà densa i intensa al llarg de tota la setmana. “Es preveuen moltes entrades i sortides al llarg dels deu dies, esglaonades però contínues”.

Precisament, el Govern preveu una entrada, entre el 29 de març i el 2 d'abril, de 88.000 vehicles, 61.600 per la frontera del Riu Runer i 24.400 per la frontera amb França. Uns 200 professionals de l'Àrea de Mobilitat i Pavimentació, del Cos de Policia, dels Serveis de Circulació dels Comuns, del COEX, de Protecció Civil, Bombers i del SUM participaran en el dispositiu especial de trànsit de Setmana Santa. Les principals mesures per fer més fluid consistiran a alliberar el carril bus, fer dispositius especials a la tarda coincidint amb el tancament de les estacions d’esquí, prohibir la circulació als vehicles de més de 19 tones a partir de Dijous Sant a les 16.30 hores i crear un carril doble de sortida del país entre l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella i fins a la frontera del riu Runer, a partir del dissabte.