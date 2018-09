Aquest dissabte, 24 de març, se celebra el Dia mundial de la tuberculosi, amb el lema escollit per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'Stop TB Partnership 'Es busquen líders per a un món lliure de TB. Pots fer història. Erradica la TB'. Coincidint amb aquesta celebració el ministeri de Salut ha fet públiques les dades relatives al Programa de prevenció i control de la tuberculosi a Andorra (PPCTA) per a l’any 2017 i per al període 1997-2017. Així, destaca que l'any passat es va detectar un cas d’aquesta malaltia al Principat, que es va donar en una persona resident al Principat, el que situa la taxa d’incidència anual a Andorra d’aquesta malaltia en 1,3 per 100.000 habitants. Aquest índex continua sent inferior als registrats el 2016 als països del nostre entorn: 7 (França); 10,2 (Espanya); i 17,3 (Portugal). Cal destacar que aquesta dada del 2017 és inferior a la que es va donar el 2016, quan es van confirmar quatre casos.

D’altra banda, la dades corresponents al període 1997-2017 del Programa de prevenció i control de la tuberculosi a Andorra posen de manifest que en aquest període s'han registrat 201 casos de sospites de tuberculosi, dels quals 178 han estat casos confirmats. Cal destacar que 151 es van donar entre persones residents al país i la resta, a les proves que es fan al servei d'Immigració. La franja d’edat més afectada per aquesta malaltia se situa entre els 35 i 54 anys, i els homes són els més afectats.

Des de Salut posen en relleu que cal tenir present que la tuberculosi és una malaltia que es cura si se segueixen correctament els tractaments. Per aquest motiu, l’OMS treballa perquè els tractaments arribin a tots els malalts. A Andorra, el Programa de prevenció i control de la tuberculosi garanteix el diagnòstic, el tractament i el seguiment fins a la curació. També es fa càrrec de la vigilància i seguiment de l’entorn dels malalts.

Cal destacar que aquest any la campanya amb motiu del Dia mundial de la tuberculosi se centra en aconseguir el compromís per posar fi a la tuberculosi, no només des de l’alta esfera política, sinó també en tots els àmbits de la societat ja sigui civil, mèdica o científica.