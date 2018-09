El comú d'Encamp ha aprovat la liquidació del pressupost del 2017, amb els vots a favor de la majoria i dels consellers de Liberals+Independents, i amb l'abstenció –per coherència– dels consellers del PS+Independents, que al seu dia van votar en contra del pressupost per al 2017. Després de repassar les grans xifres, el cònsol major, Jordi Torres, ha destacat la seva satisfacció per l'execució i el tancament de comptes, que ha acabat amb un positiu d'1,6 milions d'euros, i ha subratllat l'equilibri assolit entre ingressos i despeses corrents. De fet, per al cònsol és “una fita històrica” que no hagi fet falta utilitzar les transferències del Govern per pagar les despeses corrents, i ho ha valorat com un èxit de la línia endegada ja fa sis anys pel govern comunal, primer amb Jordi Mas al capdavant i ara amb Torres.

Quant a les xifres, destaca l'augment del 383,37% en inversions reals respecte al 2016. Mentre aquell any es van invertir uns 710.000 euros, l'any passat es van executar gairebé 3,5 milions d'euros. L'interventor general del comú ha aclarit que l'any 2016 no es va disposar de marc pressupostari fins al 30 de juny, i no hi va haver temps per executar totes les adjudicacions realitzades durant el segon semestre. L'any passat sí es van poder realitzar més inversions, tot i que encara han quedat dos milions d'euros de romanent per gastar i que s'han sumat al pressupost del 2018. Torres ha admès que els pressupostos que dissenyen són “conservadors”, però que donen bons resultats, ja que l'any passat els ingressos van ser un 15% superior als previstos.

El cònsol ha avançat algunes de les inversions que es realitzaran aquest any: dos minicamps de futbol, l'un a Encamp i l'altre al Pas de la Casa, que han estat una petició del Consell d'infants de la parròquia; uns vestidors i uns lavabos per als usuaris de les pistes de tenis i de pàdel de Prada de Moles, que ara els comparteixen amb els del camp de futbol, i l'embelliment del carrer de l'Alzinera. També s'ha reservat una partida de tres milions d'euros per a l'embelliment i per fer una galeria de serveis de l'eix central d'Encamp, és a dir, de les avingudes Martí Alanis i François Mitterrand. El comú d'Encamp convocarà les empreses a un concurs d'idees i després s'adjudicaran i s'executaran els treballs. “Serà una obra llarga, però vital”, ha aclarit Torres, i, a més, serà la primera galeria de serveis de la parròquia.

L'oposició no ha valorat tan positivament els números, ja que considera que si no es gasta, si no s'inverteix en la parròquia, el pressupost, lògicament, és positiu. “Hi ha moviment econòmic, d'acord, però ens falta dinamització econòmica i comercial”, ha valorat el conseller de Liberals+Independents Jordi Troguet. Per la seva part, el conseller del PS+Independents Joan Sans ha argumentat que “no hi ha cap projecte de reactivació, és un pressupost amb manca de projecció”.

Pel que fa al deute, el 2017 ha tancat amb uns 19,9 milions d'euros, que significa un 79,4%, molt lluny del 200% màxim que permet la Llei de finances comunals.

Saetde, clau per a la dinamització de la parròquia

D'altra banda, el cònsol encampadà ha matisat que la reforma de l'eix central no està directament relacionat amb el Pla de dinamització de la parròquia, però entén que servirà com a base per reimpulsar el comerç i l'economia. L'empresa adjudicatària, Intueri, s'ha compromès a tenir el pla acabat en quatre o cinc mesos, i després es definiran les accions, que s'hauran de pressupostar i executar. Torres ha recordat que la participació de Saetde –la societat gestora de Pas de la Casa-Grau Roig– en l'elaboració del Pla de dinamització és “clau”, i que la seva opinió és molt important. Pel que fa a l'acord d'intencions, el cònsol ha repetit que encara ho estan estudiant els juristes i ha confessat que ja no s'atreveix a donar cap data. Amb tot, el cònsol ha dit que vol evitar anar a la Batllia, però, finalment, serà Saetde qui ho decidirà.

Des de l'oposició, el conseller del PS+Independents Pere Marsenyach ha garantit que tot i que no han estat d'acord amb el procés d'adjudicació de l'empresa, col·laboraran en el pla. Des de Liberals+Independents, Maribel Lafoz ha dit el mateix, tot i que ha advertit que el pla ha de definir accions a mitjà i llarg termini, i que no es quedi en una iniciativa electoralista.