Amb les conclusions tècniques i el relleu d'Escaldes-Engordany a Canillo com a organitzadors del proper certamen, aquest dijous a la tarda ha finalitzat el 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya que, durant dos dies, ha aplegat al Principat uns 400 congressistes de més de 30 nacionalitats. Autenticitat, experiències, innovació i qualitat són les quatre paraules clau amb què el director científic del congrés, Christopher Hinteregger, ha resumit les conclusions d'aquestes dues jornades de ponències, centrades, especialment, en el foment de l'hospitalitat en les destinacions de muntanya i en el fet d'aprofitar les noves tecnologies per millorar el servei i aconseguir una oferta de millor qualitat.

Hinteregger ha destacat, en primer lloc, la importància de mantenir l'autenticitat d'un lloc, i que en el cas de reformar-se edificis es faci mantenint l'essència, ja que és la manera de diferenciar-se de la competència, fent que sigui únic. En segon lloc, el director científic del congrés ha posat de manifest la idea de 'trencar motlles' i d'apostar per les experiències, una oferta que sedueix especialment el públic 'millennial' i que va en auge, en un món tan canviant com el d'avui en dia. La tercera paraula clau, segons Christopher Hinteregger, seria la innovació i el fet d'intentar aplicar la idea de les 'smart cities' a les destinacions de muntanya, convertint-les, així, en “destinacions intel·ligents”. En definitiva, exprimir el màxim les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies, que no deixen d'avançar. I per últim, però no per això menys important, ha apuntat Hinteregger, la qualitat, que si bé ha estat sempre important, ha remarcat que cal “cuidar i escoltar els clients”, per poder seguir fent avançar el negoci segons les seves opinions i necessitats.

La qualitat també ha estat un dels conceptes clau que el ministre de Turisme, Francesc Camp, ha destacat en el seu discurs de cloenda del congrés de neu i muntanya. Camp ha dit que per augmentar la qualitat i anar a buscar un client amb un poder adquisitiu més alt, caldrà invertir, i que això no significa canviar d'estratègia dràsticament, sinó apujar els preus, tot i ser un factor crític. El ministre ha explicat que estem en un moment econòmic en què es preveu que les coses vagin bé d'ara endavant, també a Europa; per això “potser és el moment d'incrementar una mica el preu i reinvertir els beneficis en les diferents ofertes turístiques”, ha dit, recordant, això sí, que “s'ha de fer entre tots”. L'altre concepte clau que ha destacat Francesc Camp ha estat la tecnologia, com a eina per interactuar amb el client i, així, conèixer-lo i entendre'l millor. Ara bé, “de res serveix conèixer-lo molt bé si després no responem a les seves necessitats”, ha conclòs.

Per la seva part, el secretari general de l'OMT, Zurab Pololikashvili, ha dit d'Andorra que creu que és “autèntica” i que per això tornaran el 2020 pel proper congrés. Sobre el futur del turisme, Pololikashvili ha dit que s'ha de centrar en la innovació i que les 'startups' el faran més fort i l'ajudaran a créixer. A més, ha posat sobre la taula una cinquena paraula clau: la formació.

Relleu d'Escaldes-Engordany a Canillo per organitzar el proper congrés

Durant la cloenda del 10è Congrés Mundial de Turisme de Neu i Muntanya s'ha fet oficial el 'traspàs de poders' de la parròquia d'Escaldes-Engordany a la de Canillo, com a organitzadora del proper congrés, d'aquí a dos anys. La cònsol major del comú escaldenc, Trini Marín, ha volgut recordar que Escaldes va ser, precisament, qui va organitzar el primer esdeveniment el 1998, d'on va sortir la iniciativa. Marín ha assenyalat que el turisme de muntanya es pot fer durant tot l'any i ha posat Escaldes-Engordany com a referent, per totes les possibilitats d'oci que aplega fora de l'esquí (Vivand, Caldea, el Museu Thyssen…). A més, la cònsol ha remarcat la importància de seguir treballant tot el país junt, apuntant que “hi ha potencial per fer-ho” i que “estem molt preparats”. “Els valors que tenim s'han d'entendre que és una feina d'entre tots”, ha conclòs.

Per la seva banda, el cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, ha dit que el congrés ja està consolidat i que des de la seva parròquia tenen clar que cal seguir parlant del turisme d'estiu, innovar i oferir noves possibilitats en aquest sentit, ja que Canillo viu principalment del turisme d'hivern. Mandicó també ha posicionat la parròquia com un referent pel que fa a organització d'esdeveniments esportius.